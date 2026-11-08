Cancha 9 Open: así se disputarán las finales y duelos por el tercer lugar en la gran clausura

Después de cuatro días de intensa actividad, el Cancha 9 Open está listo para conocer a sus primeros campeones. La edición inaugural del torneo llegará este domingo a su desenlace con ocho encuentros que definirán tanto a los monarcas como a los ocupantes del tercer lugar en las categorías Principiantes, Intermedios, Singles Avanzado y Dobles Avanzado.

La categoría Principiantes pondrá en juego su campeonato con el enfrentamiento entre David Mendívil y Francisco Gómez Palacio frente a Alexis Perales y Christian Robles. Antes, el podio comenzará a tomar forma con el duelo por el tercer lugar entre Mario Cussin y Abraham Luna contra Guillermo Alvarado y Adrián Pérez, encuentro que permitirá conocer a la última dupla que subirá a la premiación.

La acción no se detiene

En Intermedios también quedará definido el cuadro de honor. Héctor Ramos y Suriel Pulgarín buscarán coronar una destacada actuación cuando enfrenten a Ernesto Álvarez y Alejandro Muñoz en la final. Al mismo tiempo, Alexis Jovani y Luis Montoya medirán fuerzas con Sergey Nanyan y Elías Ramos para determinar quién ocupará el tercer escalón de la categoría.

La modalidad Singles Avanzado ofrecerá un choque directo por el título entre Kevin Contreras y Alejandro Estrada, dos de los competidores que lograron abrirse paso hasta la instancia definitiva. Previamente, Jorge Meza y Gilberto Espinoza disputarán el partido por el tercer lugar, cerrando así el cuadro individual del certamen.

Finalizando con broche de oro

Otro de los focos de atención estará en Dobles Avanzado. Alejandro Estrada y Jorge Meza se presentarán en la final con la intención de levantar el trofeo, pero enfrente tendrán a Kevin Contreras y Gilberto Espinoza, quienes también llegaron a la última instancia tras superar una exigente fase previa. Por su parte, Diego Corona y Luis Aguilar enfrentarán a Gerardo Andrade y Andrés Nájera por el último lugar disponible en el podio.

Con actividad programada a partir de las 11:00 horas, el Cancha 9 Open se prepara para bajar el telón de su primera edición. Al finalizar la jornada quedarán definidos los campeones y los terceros lugares de cada categoría, poniendo punto final a una competencia que busca convertirse en una nueva tradición dentro del calendario deportivo duranguense.