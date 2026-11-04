Cancha 9 Open: esta es la cartelera completa de los partidos para la jornada de este miércoles

Con el arranque del Primer Torneo de Pickleball Cancha 9 Open, la actividad de este miércoles estará concentrada principalmente en las categorías Intermedios y Singles, las primeras en entrar en acción dentro de una edición que reúne a jugadores de distintos niveles y que busca afianzarse como uno de los principales escaparates de este deporte en Durango.

La jornada abrirá a las 18:00 horas con cuatro encuentros de la categoría Intermedios. En el Grupo D, Stephy de la Peña y Daniela Franco enfrentarán a Sofía Torrecillas y Gael Torrecillas; en el Grupo B, Ángel Cruz y Humberto Rivas se medirán a Ernesto Álvarez y Alejandro Muñoz; mientras que en el Grupo C, Gabriel Mendoza y Óscar Reyes chocarán con Alexis Jovani y Luis Montoya. Media hora más tarde, el Grupo A comenzará actividad con el duelo entre Ricardo Orrante y Carlos de la Rosa frente a Juan Montoya y Alberto Martínez.

Continúa la acción

La actividad continuará a las 19:00 horas con el enfrentamiento entre Luis Alonso Flores y Pepe Herrera contra Sofía Torrecillas y Gael Torrecillas. Posteriormente, a las 19:30, Fabián Arias y Rafael Núñez jugarán ante Ernesto Álvarez y Alejandro Muñoz, mientras que Héctor Ramos y Suriel Pulgarín harán su presentación frente a Ricardo Orrante y Carlos de la Rosa. En ese mismo horario, Gabriel Mendoza y Óscar Reyes enfrentarán a Salvador Gutiérrez y Alejandro Partida.

Uno de los bloques más importantes llegará a las 20:00 horas. Sergey Nanyan y Elias Ramos se medirán a Sofía Torrecillas y Gael Torrecillas dentro del Grupo D; José Antonio de Lara y Manuel Ríos enfrentarán a Ángel Cruz y Humberto Rivas en el Grupo B; y Bruno Bonilla y Salvador Bonilla debutarán contra Alexis Jovani y Luis Montoya en el Grupo C.

Encuentros destacados

La agenda nocturna continuará a las 20:30 con el choque entre Stephy de la Peña y Daniela Franco frente a Luis Alonso Flores y Pepe Herrera. Más adelante, a las 21:00 horas, José Antonio de Lara y Manuel Ríos buscarán imponerse a Ernesto Álvarez y Alejandro Muñoz, mientras que Héctor Ramos y Suriel Pulgarín enfrentarán a Juan Montoya y Alberto Martínez. Bruno Bonilla y Salvador Bonilla también saltarán a la cancha para medirse a Gabriel Mendoza y Óscar Reyes.

A las 21:30 horas se disputarán dos encuentros más de Intermedios. Fabián Arias y Rafael Núñez enfrentarán a Ángel Cruz y Humberto Rivas, mientras que Alexis Jovani y Luis Montoya jugarán ante Salvador Gutiérrez y Alejandro Partida. La actividad cerrará a las 22:00 con el duelo entre Luis Alonso Flores y Pepe Herrera frente a Sergey Nanyan y Elias Ramos.

Jornada de acción

La modalidad Singles también tendrá protagonismo este miércoles con dos encuentros correspondientes al Grupo A. A las 19:00 horas, Luis Enrique Martínez enfrentará a Gil Espinosa en la cancha 2, mientras que Jorge Meza hará lo propio ante Mac Stenner en la cancha 3.

Con partidos programados desde las 18:00 y hasta las 22:30 horas, la primera jornada del Cancha 9 Open pondrá en marcha la lucha por los primeros puestos de la fase de grupos, con decenas de jugadores buscando tomar ventaja desde el día inaugural del certamen.