Nace una nueva tradición en Durango: así será el Primer Torneo de Pickleball Cancha 9 Open

Ser parte de una primera edición siempre tiene un significado especial. Cuando el Primer Torneo de Pickleball Cancha 9 Open se ponga en marcha del 4 al 8 de noviembre, no solo estarán en juego los resultados dentro de la cancha, sino también el inicio de un proyecto que busca abrirse camino dentro del calendario deportivo de Durango. Respaldado por El Siglo de Durango, el certamen apunta a convertirse en un referente para la comunidad local de esta disciplina.

En el deporte, las primeras ediciones suelen representar el punto de partida para eventos llamados a crecer con el paso de los años. Por ello, organizadores y participantes afrontan esta cita con la responsabilidad de sentar las bases de una competencia que aspira a consolidarse y atraer cada vez a más jugadores en futuras entregas.

Una nueva experiencia deportiva

Detrás de esta iniciativa se encuentra Elías Ramos, quien ha señalado que el objetivo principal es acercar el pickleball a más personas y fomentar la creación de comunidad alrededor de esta disciplina. La apuesta busca aprovechar el interés que el deporte ha despertado entre deportistas que buscan nuevos espacios para competir y convivir.

Uno de los factores que ha favorecido ese crecimiento es la rápida adaptación de jugadores provenientes de deportes como el tenis y el pádel. De acuerdo con Ramos, esa característica ha permitido que más personas se acerquen a la disciplina y contribuyan a la expansión de una comunidad que sigue encontrando espacio en la capital duranguense.

Nadie quiere quedarse fuera

La edición inaugural contará con categorías Avanzados, Intermedios, Principiantes y Femenil. Los campeones y subcampeones recibirán premios en efectivo, mientras que los terceros lugares obtendrán kits de patrocinadores y una membresía mensual gratuita para utilizar las instalaciones sede del evento. Además, las inscripciones continúan abiertas mediante la plataforma cancha9.com.mx con un costo de 600 pesos por participante.

Más allá de quiénes se lleven los primeros títulos, el verdadero valor del Cancha 9 Open podría encontrarse en su capacidad para convertirse en una tradición. Dentro de algunos años habrá nuevos campeones y nuevas ediciones, pero solamente un grupo de jugadores podrá decir que formó parte del torneo que abrió el camino para el pickleball competitivo en Durango.