Todo está listo en Durango para el Primer Torneo de Pickleball Cancha 9 Open este noviembre

El pickleball, uno de los deportes de raqueta de mayor crecimiento en los últimos años, continúa expandiendo su presencia en México y ahora tendrá un escaparate importante en Durango con la celebración del Primer Torneo de Pickleball Cancha 9 Open. Respaldado por El Siglo de Durango, el certamen se disputará del 4 al 8 de noviembre con el objetivo de reunir a jugadores de distintos niveles y fortalecer una comunidad que no deja de crecer en la entidad.

Aunque para muchos todavía es una disciplina emergente, el pickleball cuenta con más de 60 años de historia. Fue creado en 1965 por Joel Pritchard, Bill Bell y Barney McCallum en Bainbridge Island, Washington, a partir de una combinación de elementos del bádminton, el tenis y el tenis de mesa. Lo que comenzó como una actividad recreativa familiar terminó convirtiéndose en un fenómeno deportivo que hoy suma millones de practicantes.

México y Durango se suben a la fiebre

México no ha sido ajeno a esa tendencia. En los últimos años han surgido organismos como la Federación Mexicana de Pickleball, además de circuitos competitivos que han llevado torneos a ciudades como Querétaro, Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México. El crecimiento de clubes, competiciones y jugadores ha permitido que la disciplina encuentre nuevos espacios en distintas regiones del país.

En Durango, una de las figuras detrás de ese impulso es Elías Ramos, organizador del Cancha 9 Open, quien explicó que la iniciativa nació con la intención de acercar el deporte a más personas y generar comunidad alrededor de la disciplina. Además, destacó que jugadores provenientes del tenis y del pádel suelen adaptarse rápidamente a la dinámica del pickleball, una característica que ha despertado interés entre deportistas de diversas edades.

Cada vez más cerca, y nadie quiere perdérselo

El torneo contará con cuatro categorías: Avanzados, Intermedios, Principiantes y Femenil. La inscripción tiene un costo de 600 pesos por participante y el registro continúa abierto mediante la plataforma cancha9.com.mx. Los campeones y subcampeones de cada división recibirán premios en efectivo, mientras que los terceros lugares obtendrán kits de patrocinadores y una membresía mensual gratuita para utilizar las instalaciones sede.

Con la cuenta regresiva en marcha, el Cancha 9 Open busca consolidarse como una plataforma para el desarrollo del pickleball en Durango. Más allá de los incentivos y la competencia, el certamen representa una oportunidad para que la entidad se sume a un movimiento deportivo que ha ganado fuerza en Norteamérica y que continúa abriendo nuevas canchas y comunidades a lo largo del país.