El boom del pickleball llega a Durango con la esperada cita del Primer Torneo Cancha 9 Open

Hace apenas unos años, el pickleball era prácticamente un desconocido para la mayoría de los aficionados al deporte. Hoy, la disciplina registra una expansión constante en distintas ciudades y suma cada vez más jugadores atraídos por una fórmula que combina competencia, convivencia y una curva de aprendizaje accesible. En Durango, ese crecimiento tendrá uno de sus momentos más importantes con la celebración del Primer Torneo de Pickleball Cancha 9 Open del 4 al 8 de noviembre.

Parte del éxito del pickleball radica en su capacidad para atraer jugadores de perfiles muy distintos. A diferencia de otras disciplinas de raqueta, permite que principiantes puedan adaptarse rápidamente a la dinámica de juego, mientras que los competidores más experimentados encuentran un entorno donde la estrategia y la técnica también juegan un papel determinante.

Para los amantes del deporte de raqueta

Ese fenómeno también se refleja entre atletas provenientes de otros deportes. De acuerdo con el organizador Elías Ramos, jugadores de tenis y pádel suelen incorporarse con relativa facilidad al pickleball, una característica que ha contribuido a despertar interés entre personas de distintas edades y niveles de experiencia.

Para Ramos, el objetivo del Cancha 9 Open va más allá de la competencia. El proyecto nació con la intención de acercar la disciplina a más personas y fortalecer una comunidad deportiva que continúa creciendo en la capital duranguense. La respuesta obtenida durante el proceso de inscripción confirma el interés que existe por conocer y practicar esta modalidad.

La fiebre y emoción llega a Durango

La competencia contará con categorías Avanzados, Intermedios, Principiantes y Femenil, con el propósito de abrir espacios para jugadores de todos los niveles. La inscripción tiene un costo de 600 pesos por participante y el registro permanece disponible a través de cancha9.com.mx. Además, los campeones y subcampeones de cada división recibirán premios en efectivo, mientras que los terceros lugares obtendrán kits especiales de patrocinadores y una membresía mensual gratuita para utilizar las instalaciones sede.

A pocos días del arranque, el Cancha 9 Open se presenta como una muestra del momento que vive el pickleball en Durango. Más que un torneo aislado, el evento refleja cómo una disciplina que sigue ganando adeptos está encontrando espacio entre deportistas, aficionados y nuevos jugadores que buscan una alternativa competitiva y accesible dentro del panorama deportivo local.