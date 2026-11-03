El Primer Torneo de Pickleball Cancha 9 Open arranca actividades este miércoles en Durango

La espera terminó. Después de semanas de preparación, el Primer Torneo de Pickleball Cancha 9 Open levantará el telón este 4 de noviembre, marcando el inicio de una competencia que busca abrir un nuevo capítulo para esta disciplina en Durango. Lo que hasta hace unos días era expectativa, ahora está a punto de trasladarse a la cancha.

Con los registros cerrados y los participantes definidos, todo se encuentra listo para que arranquen cinco días de actividad en una de las competencias más importantes que ha tenido el pickleball local. La edición inaugural reunirá a jugadores de distintos niveles, quienes buscarán dejar su nombre en la historia como los primeros campeones del certamen.

Una nueva disciplina busca hacerse paso en Durango

La importancia del torneo va más allá de los resultados. Al tratarse de la primera edición, cada partido formará parte de la construcción de un proyecto que aspira a consolidarse dentro del calendario deportivo duranguense en los próximos años. Para muchos de los participantes, la oportunidad de formar parte de este comienzo representa un atractivo adicional.

Detrás de la organización se encuentra Elías Ramos, impulsor de una iniciativa que nació con el objetivo de acercar el pickleball a más personas y fortalecer la comunidad que ha comenzado a formarse alrededor de este deporte en la capital del estado. Ahora, el proyecto llega a su momento más importante: pasar de la planeación a la competencia.

La espera por fin terminó

Dentro de la cancha estarán en juego las categorías Avanzados, Intermedios, Principiantes y Femenil. Además de los títulos, los campeones y subcampeones recibirán premios en efectivo, mientras que los terceros lugares obtendrán kits de patrocinadores y una membresía mensual gratuita para utilizar las instalaciones sede.

A partir de este miércoles, las palabras, los planes y las proyecciones quedarán en segundo plano. Será momento de que hablen las palas, los puntos y los resultados. El Cancha 9 Open está listo para escribir sus primeras páginas y conocer a los protagonistas de una edición que, por tratarse de la inaugural, tendrá un valor especial para todos los involucrados.