Captan en video robo de motocicleta en pleno Centro de Durango; exhiben modus operandi

En las últimas semanas, la Zona Centro de la ciudad de Durango se ha convertido en escenario de múltiples robos de motocicleta, pues se han reportado por lo menos dos cada semana. Tras esta situación, en redes sociales se exhibió un video del supuesto modus operandi de los ladrones.

Los robos de motocicletas han ido en aumento desde hace ya varias semanas, pues han sido múltiples las denuncias por este tipo de casos, sobre todo en la Zona Centro de la ciudad de Durango.

Captan robo en video

A través de un grupo de Facebook, una usuaria compartió un video captado por una cámara de vigilancia en pleno Centro Histórico de la capital, en el que se observa cómo, aún siendo una zona muy transitada, sujetos logran robar una motocicleta en cuestión de minutos.

El video fue captado cerca del cruce de las calles Constitución y Aquiles Serdán, en una de las zonas más concurridas del Centro Histórico, sobre todo por peatones que acuden para dar un paseo o ir de compras.

En el material, que es narrado por una persona, se logra observar cómo dos personas a bordo de motocicletas circulan por Aquiles Serdán hasta acercarse a una zona donde hay más motocicletas estacionadas.

A pesar de que en el video no se logra observar con claridad lo que ocurre, debido a la distancia y las luces de los vehículos y motocicletas, en la narración indican que ambas motocicletas se aproximan a la zona donde hay más unidades, y al parecer con ayuda de otra persona que los espera para dar aviso, se acercan al vehículo que esté sola y sin vigilancia.

En cuestión de minutos, o incluso segundos, los ladrones logran encender la unidad, para luego huir con ella por la misma calle de Aquiles Serdán.

“Tengan cuidado porque no hay seguridad en esa zona. Tristemente le tocó a mi sobrino, pilas, pilas y a echarnos la mano entre todos para evitar sigan haciendo de las suyas”, indica quien denuncia en su publicación.

Incremento en robo de motocicletas

El robo de motocicletas en la Zona Centro de la ciudad se ha vuelto una práctica habitual, pues incluso el hurto que fue captado en video fue reportado este pasado 2 de septiembre, tal como informó El Siglo de Durango.

Sin embargo, este no es el único caso, pues previo a este El Siglo de Durango había informado sobre uno más el pasado 29 de agosto y otro el 25 de agosto, e incluso este mismo jueves 3 de septiembre se dio a conocer el robo de un automóvil en el mismo cuadro de la capital duranguense.