Carlos Albert: la historia del jugador que intentó crear un sindicato en el futbol mexicano

La muerte de Carlos Albert este 3 de noviembre cerró la historia de una de las voces más incómodas del futbol mexicano, pero mucho antes de convertirse en comentarista ya había protagonizado una batalla que le cambió la vida. Su intento por organizar a los futbolistas y cuestionar las prácticas laborales de la época lo enfrentó con dirigentes, clubes y la propia estructura del balompié nacional.

Albert jugó toda su carrera profesional con Necaxa entre 1961 y 1971. Fue seleccionado olímpico en Tokio 1964 y campeón panamericano en Winnipeg 1967. Sin embargo, durante sus últimos años como jugador comenzó a cuestionar condiciones que entonces eran normales: futbolistas retenidos por los clubes aun después de terminar contrato, periodos sin salario entre torneos y restricciones que les impedían negociar libremente su futuro.

Buscó mejores condiciones laborales

Según relató el propio Albert años después, los contratos incluían una cláusula que establecía que cualquier jugador que acudiera a los tribunales civiles para resolver diferencias con un club o con la Federación quedaba eliminado de manera permanente del futbol. Aquel sistema, sumado a las figuras de 'retenido' y 'transferible', terminó por convencerlo de que los futbolistas necesitaban una organización que defendiera sus derechos.

La ruptura definitiva llegó en 1971. Tras un conflicto contractual con la directiva necaxista, Albert presentó una demanda laboral, una decisión prácticamente inédita en el futbol mexicano de la época. El exdefensa sostenía que muchos compañeros atravesaban situaciones económicas precarias, al grado de no poder afrontar gastos familiares o médicos, por lo que impulsó la creación de una asociación y un sindicato de jugadores.

Los medios, su nueva defensiva

El movimiento logró incluso obtener reconocimiento oficial ante autoridades laborales, pero encontró una fuerte resistencia de los dueños y dirigentes. La iniciativa terminó debilitada por presiones, temores y falta de respaldo colectivo. Albert sostuvo durante décadas que aquella lucha le cerró las puertas del futbol profesional y precipitó el final de su carrera a los 28 años.

Lejos de apartarse del futbol, Albert trasladó esa batalla a los medios de comunicación, donde construyó una trayectoria de más de cuatro décadas como analista crítico. Tras su fallecimiento este martes a los 83 años, aquel intento por organizar a los futbolistas sigue siendo uno de los episodios más recordados de su carrera.