Liga MX: El 'Turco' Mohamed señala al América por violar el límite de extranjeros en el Apertura 2026

La polémica del empate 2-2 entre América y Toluca, correspondiente a la Jornada 15 del Apertura 2026, se trasladó a la sala de prensa. Antonio Mohamed cuestionó el manejo de los registros del club azulcrema y acusó que las Águilas utilizaron a 10 futbolistas extranjeros durante el torneo, pese al límite establecido por la Liga MX.

El técnico escarlata respondió a los señalamientos de Guillermo Almada sobre jugadas arbitrales controvertidas y aseguró que el verdadero tema a debate era otro. “Polémico es que el América tenga 10 extranjeros”, declaró, al considerar que la situación merece una revisión reglamentaria.

'El único que utiliza a 10 extranjeros'

Mohamed apuntó específicamente al caso del brasileño Ícaro da Conceição, quien inició el campeonato registrado con el primer equipo y tuvo actividad en las primeras jornadas. Posteriormente, su registro fue trasladado a categorías inferiores para liberar plazas de jugadores no formados en México.

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Según el entrenador argentino, ese movimiento permitió que América alineara a más extranjeros de los permitidos. Incluso sostuvo que fue “el único equipo del futbol mexicano” que llegó a utilizar diez futbolistas foráneos en el certamen.

¿Lo que dijo Mohamed tendrá repercusión?

Sin embargo, la documentación pública de los registros indica que América no tuvo diez extranjeros inscritos de manera simultánea. Tras las incorporaciones de Santiago Bueno y Santiago Ramos Mingo, la directiva reacomodó plazas y mantuvo su plantilla dentro de los márgenes reglamentarios establecidos por la competencia.

El reglamento de la Liga MX limita a nueve los jugadores no formados en México registrados al mismo tiempo en el primer equipo, aunque una mayor cantidad puede haber tenido participación a lo largo de la campaña mediante movimientos administrativos. Hasta ahora, la Liga no ha anunciado una investigación formal ni sanciones derivadas de las declaraciones del estratega de Toluca.

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