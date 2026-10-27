Liga MX: ¿A qué hora y por dónde ver el partido entre América vs Xolos de Tijuana? Jornada 7

El liderato del Apertura 2026 estará en juego este miércoles cuando América reciba a Xolos de Tijuana en el Estadio Banorte, en duelo pendiente de la Jornada 7. Las Águilas encaran el compromiso con 27 puntos y la posibilidad de despegarse en la cima de la clasificación, mientras que los fronterizos buscan acercarse a los puestos de privilegio rumbo al cierre de la fase regular.

Contraste y presente entre ambos clubes

El conjunto dirigido por Guillermo Almada llega tras sufrir un inesperado revés de 2-1 frente a Pachuca, resultado que cortó una racha positiva que incluía victorias sobre León y Atlas. Pese al tropiezo, los azulcremas continúan como líderes del certamen y, de ganar, alcanzarían las 30 unidades para ampliar su margen sobre sus perseguidores.

Del otro lado aparece un Xolos revitalizado. El equipo de Sebastián Abreu viene de golear 4-1 a Santos Laguna, poniendo fin a una cadena de seis encuentros sin triunfo. Ignacio Rivero fue la gran figura con un doblete, acompañado por las anotaciones de Francisco González y Adonis Preciado, en una actuación que devolvió confianza al cuadro fronterizo.

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¿Cómo les fue a ambos en su último encuentro?

Más allá del aporte reciente de Martín, América también cuenta con futbolistas desequilibrantes como Brian Rodríguez y Erick Sánchez. Del lado tijuanense, Rivero atraviesa un gran momento, acompañado por elementos desequilibrantes como Adonis Preciado y Mourad El Ghezouani.

La historia reciente favorece claramente al América. Los capitalinos acumulan cinco partidos consecutivos sin perder frente a Xolos, con una victoria y cuatro empates. El enfrentamiento más reciente entre ambos terminó 0-0 en el Estadio Caliente durante enero de este año.

¿A qué hora y por dónde ver el partido?

Más allá de los tres puntos, el encuentro ofrece un choque entre el líder del torneo y uno de los equipos que mejor reacción ha mostrado en las últimas semanas. América busca consolidar su candidatura al primer lugar general; Xolos, demostrar que su reciente goleada no fue casualidad y que puede competir de tú a tú con los aspirantes al título.

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