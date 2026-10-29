Liga MX: Joel Huiqui supera las cifras iniciales de Anselmi, Sánchez y Larcamón en Cruz Azul

Apenas seis meses después de tomar el mando de Cruz Azul como relevo de emergencia, Joel Huiqui ha transformado al club en uno de los equipos más sólidos del futbol mexicano. El técnico sinaloense presume números que superan los registros iniciales de entrenadores recientes como Martín Anselmi, Vicente Sánchez y Nicolás Larcamón, además de mantener a La Máquina en la pelea por el liderato del Apertura 2026 cuando restan apenas tres jornadas para concluir la fase regular.

Desde su llegada en abril pasado, Huiqui ha dirigido 26 encuentros oficiales entre Liga MX y torneos complementarios, con saldo de 16 victorias, cuatro empates y seis derrotas. Más allá de los resultados, su gestión ya produjo títulos: conquistó el Clausura 2026 tras vencer a Pumas en la final y posteriormente levantó el Campeón de Campeones frente a Toluca. También estuvo cerca de sumar un tercer trofeo, aunque Cruz Azul cayó en la disputa de esa corona ante Inter Miami.

'Manita' del campeón en el A2026

El actual torneo tampoco comenzó de forma sencilla. Entre lesiones, bajas, cargas físicas y la participación en competencias paralelas, los celestes atravesaron un arranque irregular. Sin embargo, el equipo encontró estabilidad en el tramo decisivo del campeonato y actualmente ocupa el segundo lugar de la clasificación, a solo dos unidades del liderato general.

La jornada pasada confirmó el gran momento cementero. Cruz Azul derrotó 3-1 a Querétaro y cerró una semana perfecta tras sumar también triunfos sobre FC Juárez y Pachuca, consiguiendo nueve de nueve puntos posibles. Ante los Gallos, Andrés Montaño volvió a ser decisivo con gol y asistencia, mientras que Nicolás Ibáñez y Christian Ebere completaron la cuenta.

El bicampeonato es la meta

Precisamente Montaño se ha consolidado como una de las principales figuras del equipo. Huiqui también destacó el despertar ofensivo de Ibáñez y Ebere, al considerar que Cruz Azul atraviesa su mejor momento goleador del semestre: “Estamos encontrando el ritmo goleador tanto de nuestros delanteros como de nuestra gente que viene detrás. El equipo está creciendo, está madurando”, declaró el estratega tras la victoria en Querétaro.

Además de los resultados, La Máquina presume 32 goles en el Apertura 2026, cifra que la mantiene entre las ofensivas más productivas del campeonato. Su próximo compromiso será ante León en el Estadio Banorte, antes de visitar a Tigres y Chivas en el cierre del calendario regular. Con una racha de cinco encuentros consecutivos sumando puntos y dos títulos ya conquistados, Joel Huiqui se perfila como uno de los técnicos más exitosos en el arranque de una gestión reciente dentro de Cruz Azul.