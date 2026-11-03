Pedro Caixinha asume en el Cercle Brugge de Bélgica tras su rápido despido en el FC Juárez

Pedro Caixinha ya tiene nuevo destino. El entrenador portugués fue anunciado como director técnico del Cercle Brugge de Bélgica, club con el que firmó hasta junio de 2027 y con opción a una temporada adicional. Llega para ocupar el puesto que dejó Lars Friis tras un complicado arranque de campaña.

La oportunidad aparece apenas unos meses después de su accidentado regreso a la Liga MX. Al frente de FC Juárez, Caixinha fue cesado en agosto luego de abrir el Apertura 2026 con tres derrotas consecutivas, incluida una goleada de 5-1 frente a Pumas que precipitó su salida.

Buscará remontar el mal nivel

Ahora, el portugués aterriza en una situación igualmente delicada. La directiva del Cercle Brugge decidió cambiar de entrenador después de que el equipo sumara únicamente seis puntos de los primeros 30 posibles en la liga belga.

El conjunto verdinegro ocupa la penúltima posición de la clasificación tras diez jornadas. Su balance es de una victoria, tres empates y seis derrotas, números que lo mantienen comprometido en la lucha por evitar el descenso.

Su currículum lo respalda

Pese al momento adverso, Caixinha llega respaldado por una amplia trayectoria internacional. Ha dirigido en México, Escocia, Catar, Arabia Saudita, Argentina y Brasil, además de conquistar títulos de liga, copa y supercopa durante sus etapas con Santos Laguna y Cruz Azul.

A sus 55 años, el técnico portugués afronta uno de los mayores desafíos recientes de su carrera. Su misión será devolver estabilidad al Cercle Brugge, corregir el rumbo de una temporada que comenzó cuesta arriba y alejar al club de los últimos lugares del futbol belga.