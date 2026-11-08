Caso Anabel: realizan marcha en Durango; su hija anuncia que seguirá exigiendo su libertad

La exigencia de libertad para Anabel volvió a hacerse escuchar este sábado en Durango. Tras una nueva movilización, su hija, Perla Muñoz, agradeció a quienes la acompañaron y aseguró que continuará alzando la voz hasta que su madre recupere la libertad.

Anabel fue señalada como presunta implicada en la sustracción de una bebé del Hospital Materno Infantil de Durango, ocurrida en octubre de 2025. Desde su detención, su familia ha sostenido su inocencia y denunciado presuntas irregularidades en el caso.

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Convocaron a una marcha pacífica

La movilización fue convocada para la tarde del sábado 7 de noviembre. Perla invitó a padres, familias, amigos y a la sociedad en general a participar para exigir la libertad de su mamá.

De acuerdo con el cartel difundido, la marcha estaba programada a las 16:30 horas, con un recorrido del Hotel Gobernador al Tribunal. La convocatoria también invitaba a llevar pancartas.

El llamado se extendió a personas que quisieran exigir justicia por otros casos, bajo consignas como “La inocencia no se castiga” y “Justicia para Anabel”.

FB: Perla Muñoz

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“La lucha siempre seguirá”

Después de la movilización, Perla publicó un mensaje en el que reafirmó su intención de mantener las protestas, independientemente del número de personas que se sumen.

“Siempre alzare la voz así sea con gente o sin gente así sean 5 personas la lucha siempre seguirá”, expresó.

La referencia a cinco personas formó parte de su mensaje sobre la continuidad de su lucha; en la publicación no precisó cuántas asistieron.

Perla reiteró que considera inocente a su madre y agradeció el respaldo que, aseguró, recibe desde distintos lugares. También se refirió a quienes difunden el caso y obtienen ingresos por sus contenidos, al señalar que esa difusión contribuye a mantenerlo presente.

“Sigo firme en seguir haciendo marchas y haciendo ruido HASTA QUE SE HAGA JUSTICIA POR ANABEL”, escribió. También te puede interesar: Caso Anabel: Perla Muñoz cuestiona videos y pruebas en investigación por sustracción de bebé

Agradece el acompañamiento

La hija de Anabel cerró su publicación agradeciendo a quienes participaron en la marcha y reiterando su exigencia de libertad para su mamá.

“Gracias a las personas que me acompañaron hoy, no estamos solas”, manifestó en el mensaje difundido el sábado después de la protesta.

La movilización forma parte de las acciones con las que Perla ha buscado mantener visible el caso y pedir que se escuchen los señalamientos de su familia sobre el proceso que enfrenta Anabel.