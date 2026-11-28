Brenda Valenzuela Gil pidió que las autoridades den continuidad a las diligencias para localizar a su hijo, Carlos Emilio Galván Valenzuela, desaparecido hace más de un año en Mazatlán. En un nuevo pronunciamiento, la madre del joven duranguense precisó el alcance de lo que se informó esta semana sobre el juicio de amparo y cuestionó cuándo el nuevo equipamiento anunciado para Sinaloa se reflejará en las búsquedas.

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¿Qué se sabe de la diligencia?

El lunes 23 de noviembre, Valenzuela informó que el Ministerio Público notificó por escrito a la familia sobre la localización de uno de los testigos cuya búsqueda se había solicitado. La actuación se conoció en el contexto del juicio de amparo promovido para que las autoridades den seguimiento a las diligencias relacionadas con la desaparición.

En su nuevo mensaje, Brenda reconoció que localizar al testigo representa un avance dentro de la investigación. Precisó que aún hay diligencias por realizar y determinaciones judiciales que deben traducirse en acciones de búsqueda. Hasta ahora, señaló, la actuación informada no ha dado resultados concretos en la localización de su hijo.

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“Los avances deben reconocerse, pero también debe decirse con claridad lo que falta”, escribió.

Pide resultados ante los anuncios de seguridad en Sinaloa

Valenzuela acompañó su mensaje con una imagen de la publicación en la que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, anunció que el Gabinete de Seguridad acudiría a Mazatlán para continuar con la entrega de patrullas y vehículos blindados y revisar los avances de la estrategia en el estado.

El anuncio también contempla unidades Águila equipadas con drones y un sistema de vigilancia para los tramos carreteros Culiacán–Mazatlán y Mazatlán–Durango, con 240 puntos de monitoreo, 720 cámaras y 30 lectores de placas.

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Ante esos anuncios, Brenda planteó una pregunta a las autoridades: “¿Cuándo comenzarán a traducirse todas esas capacidades institucionales en resultados concretos para las familias que buscamos a nuestros hijos?”.

La madre del joven expresó que las visitas oficiales y los anuncios de nuevas estrategias profundizan el desgaste de las familias cuando siguen sin respuestas sobre el paradero de sus seres queridos. En el caso de su hijo, pidió que se cumpla íntegramente lo solicitado y que cada diligencia contribuya a encontrarlo.

Carlos Emilio Galván Valenzuela desapareció el 5 de octubre de 2025. Su último punto conocido fue el restaurante-bar Terraza Valentino’s, en la Zona Dorada de Mazatlán. A más de un año de su desaparición, su familia sigue buscándolo.