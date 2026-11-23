A más de un año y un mes desde la desaparición del joven duranguense Carlos Emilio Galván Valenzuela en un restaurante del puerto de Mazatlán, este lunes 23 de noviembre su madre Brenda Valenzuela Gil dio una actualización en el caso, señalando avances en las investigaciones, entre esta la localización de uno de los testigos.

Desde la desaparición del joven Carlos Emilio, actualmente de 22 años de edad, en el restaurante-bar Terraza Valentino’s, el 5 de octubre de 2025, su madre Brenda Valenzuela Gil ha usado sus redes sociales para tratar de difundir el caso de su hijo, así como para dar a conocer los avances en las investigaciones.

Luego de que hace unos días informara que el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México había revocado la determinación de una jueza que había negado la suspensión provisional solicitada en su juicio de amparo, por lo que se ordenaría al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y diversos mandos de la institución, a supervisar adecuadamente las actuaciones omitidas y dar seguimiento a las acciones para avanzar en la investigación y localización de Carlos Emilio, este lunes Brenda compartió información relevante sobre el avance.

Localizan a un testigo en el caso

La madre de Carlos Emilio compartió que, siguiendo las resoluciones emitidas por autoridades jurisdiccionales dentro del amparo relacionado con la búsqueda del joven, recibieron por escrito y a través del Ministerio Público, una notificación de avances en las labores de búsqueda y localización de testigos que resultarán clave para la investigación.

“Entre los avances notificados se encuentra la localización de uno de los testigos cuya búsqueda había sido solicitada, lo que representa un paso importante dentro de las actuaciones requeridas para el esclarecimiento de los hechos”, escribió la madre de Carlos Emilio.

Agregó que reconocen la importancia de los avances y esperan que las diligencias sigan hasta alcanzar el cumplimiento de lo solicitado por las autoridades jurisdiccionales.

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“Es importante señalar que, hasta este momento, no contamos con un informe formal que permita conocer el alcance total de las actuaciones realizadas ni tenemos constancia de que la totalidad de estas haya sido debidamente informada al órgano jurisdiccional”.

Por ello, señaló, mantendrán el seguimiento al cumplimiento de las determinaciones judiciales, procurando que las actuaciones institucionales se traduzcan en resultados y avances sustantivos.