A más de un año de la desaparición de Carlos Emilio Galván Valenzuela en Mazatlán, su madre, Brenda Valenzuela, invitó a la comunidad de Durango a caminar junto a su familia y dedicar una oración a su hijo durante la peregrinación de Cristo Rey, que se realizará este domingo 22 de noviembre.

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En un mensaje titulado “Una oración por Carlos Emilio”, Valenzuela agradeció a las personas que han acompañado a su familia desde que comenzó la búsqueda. Mencionó a quienes comparten el caso, les escriben o dedican una oración a su hijo, incluso desde otros lugares. Cada uno de esos gestos, dijo, les ha ayudado a sentirse acompañados.

“Los invito a acompañarnos, a caminar juntos y a unir nuestras voces en una oración por Carlos Emilio”, escribió. Su petición es rezar por la protección de su hijo y por que la familia pueda encontrarlo. También pidió una oración por quienes tienen a su cargo la búsqueda.

FB: Brenda Valenzuela

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La peregrinación saldrá de la Catedral de Durango

La cita es este domingo 22 de noviembre a las 4:00 de la tarde en la Catedral de Durango. De ahí partirá la peregrinación en honor a Cristo Rey, que forma parte de la fiesta patronal de la parroquia del mismo nombre. Al concluir el recorrido se celebrará una misa en el Estadio Francisco Villa.

Carlos Emilio desapareció el 5 de octubre de 2025 en Mazatlán, Sinaloa. En su mensaje, Valenzuela pidió a quienes han seguido el caso que mantengan presente a su hijo y agradeció el respaldo que su familia ha recibido durante estos meses. “Con fe, amor y esperanza, seguimos buscando a Carlos Emilio”, expresó.

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La familia informó de un avance judicial esta semana

El martes, Brenda Valenzuela informó que un tribunal colegiado en materia penal de la Ciudad de México revocó la decisión que había negado la suspensión provisional solicitada por la familia en un juicio de amparo. Según explicó, el tribunal ordenó al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y a mandos de la dependencia supervisar y dar seguimiento a las diligencias pendientes para la búsqueda. También fijó un plazo de 48 horas para informar sobre el cumplimiento de la resolución.