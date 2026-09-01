Caso Valeria Márquez: Así respondió García Harfuch a las declaraciones del hijo del ‘R1’

El feminicidio de Valeria Márquez se ha vuelto el centro de conversación; luego de que en una entrevista con medios de comunicación, Francisco Álvarez Solorio rompió el silencio para negar cualquier implicación en el asesinato de Valeria Márquez, su expareja.

Francisco Álvarez Solorio, hijo de Ramón Ángel "N", conocido como "El R1", habló en una conversación pública para un canal de YouTube, Pie de Nota, con el periodista Luis Chaparro. En la entrevista aseguró no tener ninguna relación con el asesinato de la influencer mexicana Valeria Márquez, quien en su momento fue pareja de Francisco.

Álvarez Solorio afirmó que es inocente y sostuvo que no habría solicitado a su padre intervenir para provocar el feminicidio de Valeria; así mismo, cuestionó los señalamientos realizados por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Negación de acusaciones e inocencia de Francisco Álvarez Solorio

En la entrevista, el hijo del "R1" negó toda acusación sobre que habría ordenado a su padre el feminicidio de Valeria Márquez.

"Es una acusación muy grave que se está haciendo en mi contra, de lo cual yo soy completamente inocente. No tengo absolutamente nada que ver. Ella fue mi pareja; no hay algo en lo cual yo hubiera querido hacer una cosa de esa barbaridad."

Álvarez Solorio confirmó haber mantenido una relación sentimental con la empresaria, explicando que se conocieron en 2021 para luego llegar a una relación más formal, pero a principios del 2025 el romance llegó a su fin, mencionando que al cabo de algunos meses volvieron a tener contacto y que incluso hablaron de la posibilidad de intentar de nuevo una relación.

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Mientras que sobre la investigación, Álvarez Solorio cuestionó la versión de Harfuch, preguntando:

"No entiendo cómo nos pueden acusar de cierta forma de decir: "Es que él le pidió el favor a su papá", cuando no existe un argumento. La persona que se atreve a dar una declaración así, ¿él estuvo presente cuando yo supuestamente pedí ese favor? Claro que no."

Sostuvo que el caso está siendo utilizado para fortalecer las acusaciones contra Ramón Ángel "N", el "R1", su padre.

"El gobierno ya hizo sus declaraciones, detuvieron a mi papá, lo están acusando, a mi criterio, injustamente, porque no tiene un señalamiento en su contra, y yo creo que por eso metieron el caso de Valeria, para afectarlo. No por quererme afectar a mí, quizá lo quieren afectar a él".

Señalamientos de Omar García Harfuch contra Francisco Álvarez

El funcionario fue cuestionado sobre la entrevista y evitó entrar en una confrontación pública con el presunto involucrado.

"Pues primero, no entraría en un debate con él, se me haría una falta de respeto para la propia Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana", contestó Harfuch.

Señalando que serán las investigaciones quienes determinen y esclarezcan lo que ocurrió y cuál es la responsabilidad de las personas que estuvieron involucradas en el hecho.

"Dejemos que las investigaciones que conduce la Fiscalía General de la República y nosotros como auxiliares den el resultado que tengan que dar, porque imagínate contestar a cada presunto que tengamos, pues sería muy complicado", señaló.

¿Qué dicen las autoridades al respecto de la entrevista?

Mientras tanto, la Fiscalía de Jalisco también realizó algunas declaraciones sobre la entrevista, tomándolo como una competencia formal.

El fiscal González de los Santos se pronunció ante lo ocurrido, explicando:

"Cualquier declaración que haga una persona que tenga un valor jurídico tendría que ser ante un juez. Desde luego, nosotros recabamos entrevistas, recabamos datos de prueba, pero el valor real que se le da a cualquier dato de prueba, medio de prueba o prueba, va a ser consolidado una vez que sea presentado ante un juez."

Francisco Álvarez Solorio no se había presentado ante la Fiscalía estatal para rendir una declaración formal y permanecería prófugo de la justicia.

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Valeria Márquez y su feminicidio

Valeria Márquez fue asesinada el 13 de mayo del 2025, mientras se encontraba realizando una transmisión en vivo para la plataforma de TikTok. Fue dentro de su salón de belleza "Blossom The Beauty Lounge", el cual se encuentra ubicado en Zapopan, Jalisco.

Su caso permaneció en investigación durante más de un año. El 30 de julio del 2026, las autoridades detuvieron a Ramón Ángel "N", señalándolo como el presunto autor intelectual del feminicidio.

El día 1 de agosto, fue detenido Iván Martín "N". Él fue señalado por las autoridades como el coautor material del feminicidio; posteriormente, fue vinculado a proceso y permanece recluido en el penal de Puente Grande.