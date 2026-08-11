Retiran sellos de aseguramiento en salón donde asesinaron a Valeria Márquez; así luce | VIDEO

El pasado 13 de mayo se cumplió un año del asesinato de la influencer Valeria Márquez en Zapopan, Jalisco, un hecho que conmocionó a la sociedad de ese ciudad por la forma en que ocurrió el hecho.

La joven se encontraba en su salón de belleza llamado "Blossom The Beauty Lounge" realizando una transmisión en vivo en su cuenta de TikTok, cuando un hombre ingresó al lugar y le disparó.

Tras confirmarse la muerte de la influencer, autoridades aseguraron el inmueble y comenzó la investigación para localizar al asesino.

No fue hasta hace una semana cuando el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, cuando informó que la detención del "R1" también tenía relación con el asesinato de Valeria.

Aunque la investigación continúa, la tarde del lunes 10 de agosto medios locales de Guadalajara informaron que en el salón de belleza ya han retirado los sellos de aseguramiento.

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Así luce el salón de belleza tras "desmantelamiento"

Luego de darse a conocer la información difundida por la Fiscalía del Estado de Jalisco, los sellos habrían sido quitados desde el viernes 7 de agosto y posteriormente comenzaron a retirar las cosas del local.

Dicha decisión se habría tomando tras la captura del "R1" y el sujeto que le disparó, además de permitir que los dueños del inmueble pudiera disponer de él , pues Valeria no era la propietaria.

En algunos videos que se ha difundido por los medios locales, se puede observar el local completamente vacío, sin las cosas que habían quedado adentro tras el fallecimiento.

También, las macetas que se encontraba afuera del negocio y las veladoras y cartas que le dejaron sus seguidores fueron retiradas.

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