Central Camionera de Durango puede aplicar sus costos en estacionamiento: regidor

La modificación en el cobro del estacionamiento para los usuarios que acuden a la Central Camionera de Durango, junto con la eliminación del tiempo de tolerancia para quienes solo ingresan a dejar a alguna persona, se realizó debido a que detectaron a personas que hacían mal uso del espacio para actividades relacionadas con el transporte.

El regidor Ariel Maa López comentó que ya se logró un acercamiento con la gerencia de la Central Camionera, donde se les explicó la situación derivada del uso indebido de los minutos de tolerancia que se otorgaban a los usuarios para permanecer en las instalaciones.

“Ya lo utilizaban como un modus vivendi para estar haciendo otro tipo de negocios”, afirmó.

Aseguró que la Central de Autobuses cuenta con su licencia de funcionamiento y, por lo tanto, está facultada para cobrar 30 pesos por la primera hora de estacionamiento.

“Ellos están en su derecho, porque así lo establece su licencia de funcionamiento, de cobrar 30 pesos, pero eso no justifica que algunos ciudadanos no se sientan atendidos en la parte justa del precio”, señaló.

NO APLICA HORA GRATIS

Recordó que desde la anterior administración se actualizó el Reglamento de Estacionamientos para que los centros comerciales no cobraran la primera hora de estacionamiento.

“Ahí traemos una disyuntiva, porque la propia Central de Autobuses no es un centro comercial”, explicó.

Detalló que el cobro del estacionamiento actualizado en la Central es de 15 pesos durante la primera media hora, sin importar si la estancia es de uno o dos minutos, ya que no existe un periodo de tolerancia gratuito. Una vez superados los 30 minutos, el costo asciende a 30 pesos.

El regidor indicó que el gerente de la Central se ha mostrado abierto a analizar alternativas que permitan evitar las prácticas que detectaron y que motivaron la activación del esquema actual de cobro.

“Hay un área de oportunidad en donde nosotros veremos cómo nos podemos ajustar. Yo creo que ellos pueden tener la voluntad. Insisto, ahorita solo en los centros comerciales se contempla la primera hora gratuita”, expresó.

OTRA MODIFICACIÓN

Señaló que, en lo que corresponde a la legislación municipal en materia de estacionamientos, podría analizarse una modificación al reglamento, ya que, aunque la Central de Autobuses no es un centro comercial, sí presta un servicio a la ciudadanía.

“En ese sentido vamos a ver cómo metemos una adhesión al reglamento, una iniciativa. Vamos a ver de qué manera; lo estamos analizando”, comentó.

Con esa posible modificación, explicó, podrían incluirse establecimientos que no son propiamente centros comerciales, pero que ofrecen algún servicio, siempre y cuando exista disposición para ajustarse a medidas que beneficien a los ciudadanos y eviten afectaciones económicas.

Aclaró que, como parte de las facultades del Cabildo, sí es posible intervenir mediante alguna iniciativa de reforma, especialmente cuando una situación genera inconformidades entre la población.

“Veremos cómo podemos ir incorporando al reglamento ciertas gestiones y también trabajar en conjunto con ellos”, concluyó.