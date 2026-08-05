César Gastélum se suma a la lista: estos son los influencers asesinados en Sinaloa desde 2024

El asesinato de César Gastélum durante una transmisión en vivo volvió a colocar la atención sobre la violencia que ha alcanzado a creadores de contenido, cantantes y personajes populares de redes sociales en Sinaloa.

Gastélum fue atacado la noche del martes 4 de agosto afuera de una sucursal de KFC situada en el sector Tres Ríos, en Culiacán. El creador de contenido se encontraba acompañado por dos personas y realizaba una transmisión a través de la plataforma Kick cuando dos sujetos llegaron en una motocicleta.

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Uno de ellos descendió y disparó directamente contra el influencer, quien perdió la vida en el lugar, mientras que sus acompañantes resultaron ilesos. Las autoridades desplegaron un operativo en la zona, pero hasta el momento no han dado a conocer detenciones ni establecido públicamente el móvil del crimen.

El homicidio de César Gastélum se suma a una sucesión de ataques contra figuras con presencia en redes sociales registrada durante la ola de violencia que afecta a Sinaloa desde septiembre de 2024. Estos son algunos de los casos documentados:

José Adán Rodríguez, “Adán R”

El cantante de regional mexicano y exintegrante de Los Nuevos Rebeldes fue asesinado a balazos la noche del 5 de julio de 2026 en Culiacán. José Adán Rodríguez Valdenegro, de 29 años, también tenía presencia en plataformas digitales, donde difundía su música y aspectos de su vida. El ataque ocurrió cuando se encontraba en un domicilio y sujetos armados dispararon desde un vehículo.

Gerardo Moya, “El Jerry”

El creador de contenido de 25 años fue asesinado el 16 de noviembre de 2025 en el sector Tres Ríos. “El Jerry” viajaba en una camioneta junto con un hombre identificado como Gustavo cuando ambos fueron atacados a balazos después de salir de un autolavado. Poco antes había compartido videos en Instagram desde el interior del vehículo. Contaba con más de 11 mil seguidores en TikTok y alrededor de siete mil en Instagram.

Víctor Manuel, “El Brasileño”

Conocido en TikTok por sus publicaciones sobre motocicletas y mecánica, “El Brasileño” fue privado de la libertad el 22 de marzo de 2025 en su taller de la colonia Lázaro Cárdenas. Cuatro días después, su cuerpo fue localizado con heridas de bala en un terreno baldío de la colonia Toledo Corro, al suroriente de Culiacán. También utilizaba sus redes para compartir consejos y promover la cultura motociclista.

Adalberto Peña Urquídez, “El Tata”

El creador de contenido fitness fue asesinado la mañana del 23 de enero de 2025 mientras realizaba ejercicio cerca de una plaza comercial del sector Tres Ríos. “El Tata” publicaba rutinas, mensajes de superación y experiencias relacionadas con su recuperación de las adicciones. Al momento de su muerte tenía más de 171 mil seguidores en TikTok.

Agustín Paul, “El Pinky”

Integrante del canal Los Plebes de Barrancos, Agustín Paul fue localizado sin vida el 10 de enero de 2025 a un costado del libramiento Benito Juárez, conocido como La Costerita. El cuerpo del creador de contenido presentaba huellas de violencia e impactos de arma de fuego. Sus videos se caracterizaban por bromas, retos y colaboraciones con otros personajes de redes sociales de Culiacán.

Leobardo Aispuro Soto, “El Gordo Peruci”

El youtuber fue atacado a balazos la noche del 9 de diciembre de 2024 afuera de su vivienda, en la colonia 21 de Marzo. Durante la agresión también resultó herida su esposa. Leobardo Aispuro tenía más de 150 mil seguidores en YouTube y publicaba bromas, dinámicas, historias personales y reseñas de restaurantes.

Jesús Miguel Vivanco García, “El Jasper”

“El Jasper” fue reportado como desaparecido el 21 de noviembre de 2024 y localizado sin vida dos días después en un camino de terracería cercano a la sindicatura de Costa Rica. Su cuerpo presentaba impactos de bala y huellas de tortura. El creador de contenido, de 29 años, realizaba retos, videos humorísticos y blogs, además de haber formado parte del grupo conocido como Los Toys.

José Carlos, “El Chilango”

El tiktoker fue asesinado el 19 de octubre de 2024 mientras vendía dulces frente a una gasolinera y una sucursal bancaria del sector Isla Musala, en Culiacán. Dos hombres que viajaban en motocicleta le dispararon cuando se encontraba sobre un camellón. “El Chilango” compartía en TikTok videos de su vida cotidiana y de su trabajo como vendedor.

Alan Zamudio

El cantante y creador de contenido fue localizado sin vida el 17 de septiembre de 2024 debajo de un puente del libramiento Benito Juárez, frente al fraccionamiento Alturas del Sur. Zamudio había comenzado a ganar notoriedad en plataformas digitales tras publicar en YouTube la canción Masacre en El Limoncito, realizada en colaboración con el grupo Los del Sombrero.

Aunque varios de estos homicidios ocurrieron durante la disputa entre grupos criminales que ha golpeado a Culiacán, las autoridades no han esclarecido públicamente todos los móviles ni comprobado que cada víctima tuviera relación con alguna organización delictiva. El asesinato de César Gastélum permanece bajo investigación.