CFE anuncia apagón masivo el viernes 5 de junio; estas son las colonias afectadas

Nuevamente, la Comisión Federal de Electricidad anuncia apagón masivo en diversas colonias de este estado.

El apagón anunciado por la CFE se lleva a cabo desde el día 1 de junio hasta el día 5 de junio de 2026, con la finalidad de fortalecer y mejorar la calidad en el servicio, la infraestructura y la red de distribución, para prevenir fallas en la electricidad.

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¿En qué estado se llevan a cabo las acciones de mejoras de la CFE?

En esta ocasión, las maniobras de infraestructura de la CFE tienen lugar en el estado de Veracruz, que, como ya mencionamos, tienen por objetivo dar mantenimiento y modernización a las instalaciones de la energía eléctrica.

Colonias con afectaciones del apagón eléctrico

Los apagones se registraron en diversas colonias de los municipios de Nanchital e Ixhuatlán, Veracruz.

Para el día 4 de junio:

De 06:00 a 14:00 horas: Centro de Coatzacoalcos.De 09:00 a 14:30 horas: Ixhuatlán del Sureste, colonia Las Águilas. Así como en Nanchital: Colonia 1 de Mayo, Brunet, Lázaro Cárdenas.De 10:00 a 15:00 horas: Aguilera, carretera Sayulita de Alemán, el Azufre, Naranjal.

Para el día 5 de junio:

De 10:00 a 18:00, Coatzacoalcos: colonias Rafael Hernández Ochoa, Progreso y Paz, Paraíso, Punta del Mar.

Las labores que se hacen son con el objetivo de fortalecer la red de distribución, mejoras en la calidad del servicio y para prevenir posibles fallas durante la temporada de lluvias 2026.

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Las autoridades correspondientes alertaron a la población para tomar precauciones, mantener cargados los dispositivos y desconectar aparatos para evitar daños en la misma máquina o en el cableado.

Para una atención más especializada o ante cualquier duda, favor de comunicarse al 071, que está disponible las 24 horas del día, o incluso para reportar fallas, solicitar revisiones o hacer aclaraciones sobre su servicio.