Charlyn Corral y el Trofeo Gerd Müller: la recompensa a 20 años de abrir brecha en el futbol

El Trofeo Gerd Müller que recibió este lunes Charlyn Corral no premia popularidad, trayectoria ni votaciones. Premia goles. Y en ese apartado nadie estuvo por encima de la mexicana durante el ciclo evaluado para el Balón de Oro 2026. La delantera del Pachuca fue reconocida como la mejor artillera del futbol mundial tras una temporada de 43 goles y 11 asistencias en 46 partidos con las Tuzas, números que la convirtieron en la primera mexicana en ganar un galardón individual dentro de la gala de France Football.

La distinción representa el punto más alto de una carrera construida durante más de dos décadas. Nacida en Ecatepec, Estado de México, Corral destacó desde categorías infantiles al acumular campeonatos nacionales, lideratos de goleo y reconocimientos estatales antes de alcanzar la mayoría de edad. Aquella niña que comenzó jugando junto a su hermano George Corral terminó por convertirse en una de las delanteras más determinantes que ha dado el futbol mexicano.

Desde sus inicios, Charlyn ya mostraba las cualidades que años más tarde la convertirían en una referente del futbol mexicano.

Pionera desde todos los frentes posibles

Su crecimiento la llevó a Estados Unidos con la Universidad de Louisville y posteriormente a Europa. Tras una etapa en Finlandia con Merilappi United, encontró en España el escenario ideal para consolidar su prestigio. Con el Levante marcó 86 goles en 117 partidos y conquistó el Trofeo Pichichi de la campaña 2017/18 con 24 anotaciones, convirtiéndose en la primera futbolista extranjera en liderar el goleo de la máxima categoría española. Después defendió también la camiseta del Atlético de Madrid.

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Paralelamente construyó una trayectoria sobresaliente con la Selección Mexicana. Disputó Mundiales juveniles y absolutos, se convirtió en la máxima goleadora histórica de los Campeonatos Femeniles Sub-20 de Concacaf y superó el medio centenar de anotaciones con el representativo nacional. Su carrera acompañó el crecimiento del futbol femenil mexicano desde años de escasa visibilidad hasta la actualidad.

Su paso por España marcó una de las etapas más prolíficas de su carrera, antes de volver a México para reafirmar su condición de referente.

El clímax de una carrera extraordinaria

Lejos de disminuir su producción con el paso del tiempo, Corral encontró en Pachuca la etapa más prolífica de su carrera. Para mayo de 2026 ya era la máxima goleadora histórica del club con 172 tantos en 190 encuentros. Además, encabezó la conquista del primer título de Liga MX Femenil para las Tuzas, sumó campeonatos de goleo y fue reconocida por la IFFHS como la mejor goleadora nacional del mundo durante tres años consecutivos.

Por eso, el premio entregado en Londres se entiende más como consecuencia que como sorpresa: “Después de veinte años de carrera, hoy me doy cuenta que el trabajo, el esfuerzo y la disciplina han valido la pena. Cuando haces las cosas con el corazón, todo vale la pena”, afirmó. La frase resumió una historia construida entre México, Estados Unidos, Finlandia y España, y que terminó colocando a Charlyn Corral en la cima del futbol mundial.

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