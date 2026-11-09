Chicharito revienta al vestidor del Manchester United: 'Si requieres motivación, no vengas aquí'

Javier 'Chicharito' Hernández volvió a acaparar reflectores en Manchester al lanzar un contundente mensaje sobre la exigencia que implica defender la camiseta de los Red Devils. Durante una entrevista en Old Trafford, el delantero mexicano afirmó que “si alguien necesita motivación estando en el Manchester United, no debería estar en el Manchester United”, declaración que rápidamente generó reacciones entre aficionados y medios deportivos.

Sus palabras llegan en uno de los momentos más delicados de la temporada para el conjunto de Old Trafford. El United se encuentra antepenúltimo en la Premier League y en el decimoséptimo puesto de la Champions League, además de venir de un empate 4-4 frente al Aston Villa, panorama que ha intensificado las críticas hacia el desempeño de varios futbolistas y el rumbo deportivo de la institución.​‌

Alza la voz por Carrick

El mexicano también defendió la gestión de Michael Carrick, actual técnico mancuniano, y rechazó que las decisiones tácticas o los ajustes desde el banquillo se conviertan en excusas para justificar el mal momento del equipo. En ese sentido, recordó que representar a una institución de la dimensión del Manchester United exige máximo compromiso y una mentalidad ganadora permanente.

'Chicharito' habló desde una posición respaldada por su propio recorrido en Old Trafford. Entre 2010 y 2014 disputó 157 partidos oficiales, anotó 59 goles y conquistó dos títulos de la Premier League, además de tres Community Shield bajo las órdenes de Sir Alex Ferguson. También formó parte del equipo que alcanzó la final de la Liga de Campeones de Europa en la campaña 2010/2011.

Voz autorizada

Su reciente visita al estadio coincidió con actos conmemorativos relacionados con los 40 años de la llegada de Ferguson al banquillo del club, donde compartió con otras figuras históricas de la institución. La presencia del mexicano reavivó el vínculo que mantiene con una afición que todavía recuerda su efectividad frente al arco rival.

Más de una década después de su salida, Hernández conserva un lugar privilegiado en la historia de los Red Devils al mantenerse como el futbolista latinoamericano con más goles en el club. Por ello, sus declaraciones fueron interpretadas como una crítica directa a la falta de respuesta del equipo actual, pero también como un recordatorio de los estándares que históricamente han distinguido al Manchester United.