Chivas: ¿Y ahora quién será el goleador?, estos son los perfiles para cubrir a la 'Hormiguita' González

La salida de Armando 'Hormiga´ González al continente europeo para jugar en Grecia con el Olimpiakos, ha dejado una de las incognitas que sin duda han puesto a trabajar al cuerpo técnico de Gabriel Milito. El delantero de 23 años, fue campeón y sucampeón de goleo en los dos pasados torneo, lo que será una tarea que sin duda varios elementos rojiblancos buscarán realizar.

Más allá de los goles el delantero que tuvo participación mundialista en un solo partido, acción que los aficionados del rebaño reprobaron por la poca confianza que se le tuvo y porque recordemos que al rebaño se le quietaron cinco futbolistas meses antes del termino del torneo de liga e inicio del mundial.

Te puede interesar: Liga MX: 'Voy a volver para darle un título a Chivas': Armando González ya emigra a Grecia

¿Quién ocupará el lugar de la 'Hormiga' en Chivas?

Sin duda la noticia, tomó por sorpresa a algunos aficionados que hasta en su último entrenamiento en Verde Valle le pedían que se quedara. La noticia tomó más fuerza en el juego del pasado domingo donde el rebaño consiguió la victoria contra el conjunto de Santos en Torreón con un penal anotado por Ricardo Marin que por lo visto es la primera opción al igual que Ángel Sepúlveda quien ha sido del agrado de la afición desde su llegada.

Sin duda, en el esquema de Milito estos serían las dos primeras opciones, por un lado, Marín conocido como el 4K, acumula 113 a los largo de su carrera, aunque en su primer paso como rojiblanco su rendimiento quedó a deber debido a fallas puntuales en el arco rival en diferentes partidos, lo que hizo que la directiva los cediera al Puebla, lo que al parecer lo ha convertido en una alternativa confiable.

Por otro lado, el "Cuate" Sepúlveda, pese a ser ya un delantero de 35 años, el atacante aportó personalidad experiencia, movilidad y un juego aéreo atractivo. Además se agrega el nombre de Vladimir Moragrega, delantero del Tapatío que podría recibir minutos en el primer equipo, mismo que es una de las figuras de la Liga de Expansión al convertirse en el campeón de goleo del Clausura 2026.

Te puede interesar: Liga MX: ¿A qué hora y por donde ver los partidos de la jornada 5? Viernes 21 de agosto

¿Qué estadísticas tienen los tres centros delanteros de Chivas?

Sin duda la 'Hormiga', fue el delantero mexicano que en los torneos anteriores aportó gran porcentaje de los goles de Chivas, pero en cuanto a números, los tres delanteros que mencionamos anteriores cuentan con algunas estadísticas interesantes que te presentamos a continuación:

Ricardo Marín

Chivas: 13 goles en 3 mil 618 minutos jugadosPenaltis: 10 anotados de 11 cobrados (1 fallado) con 90.9% efectividad Su promedio de gol es de 1 gol cada 278 minutos

Ángel Sepúlveda

Chivas: 5 goles en mil 377 minutos jugadosPenaltis: 16 anotados de 18 cobrados (2 fallados) con 88.9% efectividad Su promedio de gol es de 1 gol cada 182 minutos

Vladimir Moragrega

Tapatío: 17 goles en mil 844 minutos jugadosPenaltis: 12 anotados de 15 cobrados (3 fallados) con 80.0% efectividad Su promedio de gol es de 1 gol cada 108 minutos