Ciberataque, IA y hasta aliens: qué sabemos del caos aéreo que paralizó despegues en EU

Durante varias horas, las pantallas de los aeropuertos se llenaron de retrasos y cancelaciones, mientras miles de pasajeros buscaban una explicación. La suspensión de despegues en Estados Unidos también desató versiones sobre ciberataques, inteligencia artificial y hasta extraterrestres.

Este sábado 14 de noviembre, las autoridades ofrecieron más detalles sobre el incidente que trastocó los viajes del fin de semana y alcanzó a México. El foco está en una instalación remota, trabajos de mantenimiento y un router que habría provocado problemas en otros equipos.

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¿Qué provocó la suspensión de despegues?

La Administración Federal de Aviación (FAA) ordenó el viernes una suspensión nacional de despegues después de detectar inestabilidad en las comunicaciones y en la información de radar utilizada por los controladores.

La medida se levantó esa misma noche. Este sábado, el Departamento de Transporte informó que el espacio aéreo estaba abierto, aunque advirtió que continuarían algunas demoras y cancelaciones mientras las aerolíneas recuperaban sus operaciones.

@SecDuffy

Un router y trabajos de mantenimiento bajo la lupa

El secretario de Transporte, Sean Duffy, explicó que personal de L3Harris realizaba trabajos para sustituir una conexión antigua de cobre por fibra óptica.

Durante esa intervención, un router comenzó a generar más de mil intentos de conexión cada cuatro o cinco segundos hacia otros dispositivos. Ese tráfico excesivo afectó las comunicaciones con aeronaves y algunas transmisiones de radar.

Las autoridades todavía investigan si el origen fue un error durante la instalación o un equipo defectuoso. La explicación amplía lo adelantado por CBS News, que inicialmente reportó una actualización de la red seguida de un reinicio y una interrupción de comunicaciones.

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Equipos viejos y una IA recién estrenada

Duffy también señaló la antigüedad de la infraestructura, lo que abrió otra pregunta: ¿no acababan de anunciar una herramienta de inteligencia artificial?

La FAA informó el 10 de noviembre la expansión de SMART a los espacios aéreos administrados por sus 22 centros de control. La plataforma analiza información para recomendar rutas y horarios, pero su incorporación no reemplazó toda la red de telecomunicaciones.

El administrador de la FAA, Bryan Bedford, afirmó que no habían encontrado evidencia de problemas relacionados con IA ni de actividad maliciosa. Hasta el momento, la investigación no respalda las versiones sobre un ciberataque.

Entre las reacciones también apareció una broma de Stephen King sobre extraterrestres, parte del ambiente de especulación que acompañó la contingencia.

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México también resintió el caos

La Agencia Federal de Aviación Civil reportó afectaciones en 193 vuelos y a 18 mil 002 pasajeros en aeropuertos mexicanos.

En el AICM, el balance del viernes a las 22:00 horas fue de 44 vuelos cancelados y 29 demorados. Este sábado, la terminal informó que las operaciones hacia Estados Unidos se regularizaban.

Aeroméxico habilitó medidas de protección, mientras Volaris y Viva comunicaron afectaciones o posibles ajustes.

Aunque las restricciones terminaron, los pasajeros deben verificar cada tramo de su itinerario: la reorganización de aviones y tripulaciones puede modificar salidas y conexiones durante la recuperación.