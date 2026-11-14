Cibernético sentencia el cambio de AAA bajo el control de WWE: 'Ya no hay lucha libre mexicana'

A más de un año de la compra de AAA por parte de WWE, Cibernético se colocó entre las voces más críticas hacia el rumbo que ha tomado la promotora fundada por Antonio Peña. El histórico rudo considera que el producto ha dejado atrás varios de los elementos que durante décadas distinguieron al pancracio nacional.

En declaraciones para Luchamanía, el ex Megacampeón lanzó una crítica frontal al modelo actual: “Hablar de AAA es hablar de Wrestling. La lucha libre mexicana ahí ya se terminó. La AAA de México ya se terminó, es la AAA de Estados Unidos”, afirmó.

Afirma que el cambio es total

El llamado Main Man fue más allá al comparar los espectáculos de la Caravana Estelar con los programas de la compañía estadounidense. “Si tú ves las funciones de NXT, de SmackDown y de RAW, es exactamente lo mismo que AAA; por lo mismo que ya se ve el cambio, ya no hay lucha libre mexicana”, sentenció. A su juicio, esa identidad se mantiene principalmente en el Consejo Mundial de Lucha Libre y en el circuito independiente.

Los señalamientos aparecen después de que la Tres Veces Estelar pasara a formar parte del ecosistema de WWE, una etapa marcada por colaboraciones constantes, intercambio de talento y una imagen cada vez más cercana a la presentada por la firma norteamericana.

No mantiene interés con la nueva AAA

El líder original de Los Vipers se ha mantenido distante de esa transformación. Meses atrás reveló que no cuenta con contrato con WWE y que varias decisiones dentro de la caravana ya respondían a la nueva estructura implementada tras la adquisición.

Referente de la promotora desde la década de los noventa y pieza central de agrupaciones como La Secta, Cibernético se suma así a la discusión sobre el futuro de una marca que busca fortalecer su presencia internacional, aunque para algunas de sus figuras históricas ese crecimiento ha venido acompañado de cambios que la alejan de las raíces que la llevaron a convertirse en una de las principales referencias de la lucha libre mexicana.