Stephanie Vaquer hace historia en WWE: es elegida la mejor luchadora del mundo en el PWI 250

La chilena Stephanie Vaquer fue reconocida como la mejor luchadora del mundo al ubicarse en el puesto número uno del PWI Women’s 250 2026, el prestigioso listado anual de Pro Wrestling Illustrated que evalúa el rendimiento de las gladiadoras entre el 1 de octubre de 2025 y el 30 de septiembre de 2026. La integrante de WWE escaló desde la quinta posición obtenida el año anterior y desplazó a figuras consolidadas como Mercedes Moné, quien había encabezado la clasificación de 2025.

El ascenso de Vaquer se sustentó en una temporada de alto impacto dentro de la empresa estadounidense. Durante el periodo evaluado conquistó en dos ocasiones el Campeonato Mundial Femenino de WWE y protagonizó uno de los momentos más importantes de su carrera al recuperar el cetro frente a sus aficionados en Chile. Incluso una lesión que la mantuvo varios meses fuera de acción no frenó su consolidación como una de las principales figuras de la división.

'La Primera' escala hasta la cima

PWI toma en cuenta cinco criterios para elaborar su ranking: logros dentro del cuadrilátero, influencia en la industria, capacidad técnica, nivel de competencia enfrentada y actividad durante el periodo de evaluación. Bajo esos parámetros, la sudamericana logró imponerse a representantes de WWE, AEW, STARDOM y otras promociones internacionales.

La distinción también refleja la velocidad de su crecimiento desde su llegada a WWE. Tras construir su prestigio en México y otros escenarios internacionales, la luchadora se abrió paso hasta convertirse en campeona mundial, habitual de los eventos estelares y una de las caras más visibles de la programación femenina de la compañía.

Consolidando un excelente año 2026

Detrás de la chilena aparecieron Willow Nightingale en la segunda posición y Thekla en la tercera, mientras que Mercedes Moné descendió al cuarto puesto. El Top 10 lo completaron Saya Kamitani, Liv Morgan, Persephone, Syuri, Rhea Ripley y Kris Statlander.

El reconocimiento de Pro Wrestling Illustrated ratificó el momento que atraviesa Vaquer dentro de la industria. Apenas un año después de figurar entre las cinco mejores luchadoras del planeta, la chilena alcanzó la cima de la clasificación más influyente de la especialidad, respaldando con resultados y protagonismo el ascenso que la ha convertido en una de las máximas exponentes de la lucha libre femenina a nivel mundial.