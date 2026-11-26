Marina Shafir busca destronar a una Persephone que ha convertido el Campeonato Mundial Femenil del CMLL en uno de los cinturones más codiciados de la lucha libre internacional. La integrante de los Death Riders retó oficialmente a la monarca para este viernes 27 de noviembre en la Arena México, apenas unos días después de quedarse corta en su intento por conquistar el Campeonato Mundial Femenil de AEW ante Mercedes Moné.

Contendiente de alto calibre

La moldava llega respaldada por una trayectoria internacional que la ha llevado de las artes marciales mixtas a los principales escenarios de la lucha libre estadounidense. Tras quedarse sin el cetro de AEW en Full Gear, encontró en el CMLL una nueva oportunidad para cambiar el rumbo de su año y pelear por otro campeonato mundial.

El desafío tiene antecedentes recientes. Durante el Grand Prix de Amazonas 2026, Shafir y Persephone protagonizaron un intenso cruce que dejó cuentas pendientes entre ambas, situación que terminó por detonar la lucha de campeonato. “Persephone, no conoces el trabajo duro y no me conoces a mí”, lanzó la retadora al oficializar su reto.

Persephone busca una defensa más

Del otro lado aparece una campeona en gran momento. Persephone conquistó el Campeonato Mundial Femenil del CMLL el pasado 6 de marzo al derrotar a Mercedes Moné en la Arena México, devolviendo el cinturón a las filas de la empresa mexicana tras poner fin al reinado de la estadounidense.

Desde entonces, 'La Diosa' ha construido una de las etapas más sólidas de su carrera, defendiendo exitosamente el cetro frente a rivales de talla internacional como Tessa Blanchard, Mina Shirakawa, Starlight Kid y AZM. En octubre consumó su sexta defensa titular, consolidándose como el rostro de la división femenil del Consejo.

Aunque Persephone llegará con la ventaja de la experiencia como campeona, Shafir se presenta con la urgencia de quien busca convertir una derrota reciente en una conquista histórica. “Tengo mucha hambre de afrontar ese tipo de responsabilidades. Tengo mucha ambición en este momento. Ahora es el momento”, aseguró la retadora, decidida a arrebatarle el oro a una monarca que acumula casi nueve meses en la cima.