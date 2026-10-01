Cocinero roba 21 mil 700 pesos en las oficinas del PRI; así acabó detenido

Un hombre de 68 años, fue detenido por y puesto a disposición del Ministerio Público, después de que sustrajera más de 21 mil pesos en un inmueble del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Te contamos.

De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, los policías entrevistaron a un hombre quien fue identificado como coordinador de seguridad del edificio, quien relató que el hombre que trabajaba como cocinero, habría utilizado un extintor para dañar la caja fuerte y sacar el efectivo.

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¿Dónde ocurrió el incidente del cocinero en oficinas del PRI?

El incidente ocurrió en un inmueble de la colonia Buenavista, alcaldía Cuauhtémoc , en la Ciudad de México (CDMX), los agentes fueron alertados por personal del Centro de Comando y Control (C2), Centro sobre una persona que había sido retenida al interior de las oficinas del PRI.

Los policías realizaron una revisión preventiva al posible responsable y encontraron entre sus pertenencias 21 mil 700 pesos en efectivo, además de un teléfono celular. El sujeto fue detenido y puesto a disposición del agente del Ministerio Público, junto con los objetos asegurados y actualmente se determina su situación jurídica.

¿El incidente ocurrió en la oficinas de 'Alito' Moreno?

En redes sociales, circularon versiones las cuales indicaban que el robo había ocurrido en las oficinas del dirigente nacional del PRI, Alejandro 'Alito' Moreno Cárdenas. Sin embargo, el PRI Nacional desmintió esa versión en una nota aclaratoria mediante su cuenta X.

“Ante la información difundida, el Partido Revolucionario Institucional aclara que los hechos referidos no ocurrieron en las oficinas del Presidente Alejandro Moreno, ni en la Presidencia Nacional del PRI, ni en ninguna de las oficinas vinculadas a ésta. Los hechos ocurrieron en un inmueble aledaño, ocupado por un sector del partido.”, fue el mensaje del Partido.

La diligencia precisó que el incidente tuvo lugar en una de los recintos aledaños, ocupado por un sector del partido y no en las oficinas de la Presidencia Nacional del PRI, por lo que desmintieron las versiones que involucraban las oficinas del dirigente.