Diputado priista arremete contra Morena usando una gorra pro-Trump

Sin duda nuestros legisladores no se cansan de dar de que hablar cuando de acciones polémicas se trata. Ahora un diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en un debate sobre los requisitos para aspirar a la Presidencia y las gubernaturas apareció con una gorra que hace referencia a una campaña del Presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump.

"Make México Safe Again", lo que se puede traducir a "Hagamos a México seguro de nuevo" que es similar a las palabras utilizadas por Trump y sus simpatizantes. A su vez el diputados priista mostró otra con el mensaje "México merece seguridad ahora".

¿Cómo se llama el diputado priista que apareció con gorra pro-Trump?

En el debate sobre los requisitos de las respectivas candidaturas, el diputado del PRI, Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla insultó a los legisladores de Morena, esto desde la tribuna de San Lázaro, ubicada en la Alcaldía Venustiano Carranza en la Ciudad de México (CDMX).

El diputado arremetió ante la oposición específicamente en contra de los representante del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) al llamarles "Morenarcos". En su discurso respaldó los señalamientos que el polítco estadounidense ha hecho sobre la inseguridad que el crimen organizado ha generado en nuestro país.

"Estos pinch*es moren#rcos de mierd*a nos han robado nuestra tranquilidad y eso es lo que hay que resolver. Que en cada carretera mande la ley. Que en cada municipio mande la Constitución. Que en cada rincón del territorio nacional mande México. Eso es soberanía”, mencionó el funcionario público.

Carlos Gutiérrez había subido a presentar una reserva al dictamen que busca impedir que personas con doble nacionalidad contiendan por la Presidencia de la República o alguna gubernatura, pero el diputado dedicó parte de su discurso a responsabilizar al partido que ocupa en mayoría el Poder Federal con el tema de la inseguridad.

"Porque la inseguridad no es una gráfica, es el comerciante extorsionado, es la madre buscando a su hijo, es el productor pagando una cuota para poder trabajar, es una familia que tiene miedo de tomar una carretera de noche. Pero es el joven a quien el crimen organiza" indicó.

Gutiérrez cuestiona al INE por ordenar retirar publicaciones en contra de MORENA

El funcionario no dejó pasar la oportunidad de cuestionar al Instituto Nacional Electoral, al realizar críticas por la orden de retiro de publicaciones del PRI en que se vincula a Morena con el narcotráfico, determinación que partido refutó.

Sostuvo igualmente que las prioridades del organismo de transparencia electoral deben ser garantizar elecciones libre y cuestionó sobre que el organismo pueda " convertirse en la policía del lenguaje".

A pocos meses de las próximas elecciones, este tipo de debates dan mucho de que hablar, debido a que los señalamientos realizados por figuras políticas muchas veces no se presentan pruebas de los vínculos a los legisladores que se acusa, como fue en este caso.