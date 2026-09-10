Diputada de Morena asegura que Veracruz tiene un proyecto para llevar café a Marte | VIDEO

La población en otros planetas es una idea que científicos que se dedican al estudio del espacio exterior y astronomía han planteado desde hace años. En esta ocasión una diputa del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), aseguró que actualmente existe un proyecto que busca llevar la cultura cafetalera hasta Marte.

Durante una rueda de prensa, Victoria Gutierrez Pérez, quien es diputada por Morena en Veracruz, planteó públicamente la idea de llevar el llamado "Proyecto Ares", el cual es desarrollado por científicos de Xalapa el cual busca llevar a México a otro planeta.

¿Llevarán café veracruzano a Marte?

Claro que las declaraciones de la diputada quien lo declaró como un "proyecto de terraformación", con la intención de que el planeta rojo, según sus propias palabras pudiera convertirse en el primer país externo a la Tierra en tener café veracruzano.

Sin duda la propuesta es llamativa por el tamaño de alcance al pasar del cultivo terrestre a una producción en otro planeta. Pero es importante distinguir entre las declaraciones de la legisladora y los alcances que han sido descritos para el desarrollo del proyecto del que hizo mención.

De acuerdo con la información sobre el proyecto Ares, sus responsables contemplan una ruta tecnológica que comienza con un prototipo a escala. Es monitoreado con pruebas estatosféricas, vuelos suborbitales que eventualmente continuarían con la fase de desarrollo de nanosaltélites. Por lo que una misión tripulada a Marte no aparece como una posibilidad actual.

La diputada Victoria Gutiérrez ya había mencionado el proyecto espacial

En lo que pudiera considerarse una idea fuertemente impulsada por la funcionaria pública que ha tenido el impulso de Gutiérrez debido a que en septiembre de 2025 ya había hablado de una supuesta nave construida en Veracruz con la intención de llevar café hasta Marte.

En aquella ocasión la diputada hizo referencia también a la idea de que en otras partes el espacio se consume este producto tradicional en distintos países. Esto dijo:

“¿Qué no saben que también en el espacio se toma café?”

Victoria Gutiérrez Pérez es actualmente diputada en el Congreso de Veracruz y preside la Comisión Especial para la Atención, Seguimiento y Desarrollo de la Cafeticultura en la entidad. Por lo que esa es la razón de la posición que ha colocado al café veracruzano como uno de los temas al abordar el proyecto de llevar a México al espacio.

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