Escándalo sacude a Edson Álvarez por presunto secuestro ligado a su círculo cercano

Edson Álvarez actual futbolista del West Ham, actualmente vive una situación complicada debido a una acusación en donde se le involucra. El defensa junto con su pareja fueron señalados por el productor Juan José López Ordóñez en donde se les acusa por un presunto secuestro exprés.

El conflicto se derivó por una presunta deuda de 3.5 millones de pesos y un inmueble en la colonia San Rafael, en la Ciudad de México. De acuerdo con el diario Record, el futbolista ya se encuentra en preparación de un comunicado para desmentir los hechos.

¿Por qué se les acusa a Edsón Álvarez y a su esposa de secuestro exprés?

El origen del conflicto que involucra al jugador de fútbol y asu esposa, Sofía Toache, tiene su origen hace más de cuatro años en el cual Edson Álavarez le habria encargado a López Ordeñez la filmación de un documental sobre su trayectoria, en formato Súper 8, cuyo costo acordado por la producción fue de 3.5 millones de pesos.

El productor aseguró para la revista TV Notas, que nunca recibió el pago de sus servicios. A su vez explicó la tensión que se generó con el entorno Álvarez escaló cuando reclamó el pago pendiente y un inmueble que, de acuerdo con su versión, le facilitó a Jonathan Toache, suegro del futbolista.

“Se hizo copropietario sin inversión de un inmueble mío en la colonia San Rafael, con un valor de 30 millones de pesos”, declaró el productor.

Suegro de Edson habría sido mencionado por los presuntos captores

El productor profundizó en detalles del acontecimiento, en el que tras reclamar el pago, fue interceptado en su automóvil en la esquina de Moliere y Homero, en la Ciudad de México. Estas fueron su declaraciones:

“Jonathan mandó a personas a que me compraran el inmueble: Una de origen cubano y otra mexicana. En la calle de Moliere, esquina Homero, se da el secuestro. Yo circulaba en mi auto, jalaron las puertas y se subieron las dos mujeres. Escuchaba que me llevaban a Chalco. Me amagaron y me vendaron. Tenían armas. Estuve secuestrado medio día.. Recibimos órdenes, te vamos a chingar, te vas a morir, ¡ya te cargó la ching*da! Recibimos instrucciones de Jonathan, el suegro de Edson”, detalló López Ordoñez.

El productor explicó el haber logrado liberarse cuando el vehículo se detuvo cerca de avenida Viaducto y Tlalpan, en este lugar, transeúntes grabaron la escena y los presuntos secuestradores huyeron. El productor, presentó una denuncia formal en el Ministerio Público de Lomas de Chapultepéc, donde señaló como cómplices al “yerno” (Edson Álvarez) y a la “hija”(Sofia Toache).

Actualmente el futbolista, explicó a Récord que el trato referido por López Ordoñez, fue una iniciativa de su suegro, quien se encargó de gestionar patrocinios a cambio de comisión, sin autorización directa del recientemente mundialista. Actualmente el canterano americanista, ni su representación legal se han pronunciado de manera oficial.