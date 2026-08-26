Soriana CERRARÁ estas sucursales en México el 31 de agosto, ¿Durango está en la lista? 

La organización Soriana, conocida por ser una de las franquicias de supermercados más populares en la república mexicana como parte de una estrategia planificada de reducción ha comenzado a contemplar el cierre de 20 de sus sucursales en el país.

Actualmente han empezado a sonar algunos nombre de las posibles sucursales que a partir del 31 de agosto de 2026, cerrarán definitivamente. Actualmente la empresa mexicana ha dejado de prestar sus servicios en más de 7 establecimientos, como parte de esta re estructuración.

¿Por qué Soriana cerrará algunas de sus tiendas en 2026?

Como mencionamos anteriormente, el cierre de algunas de las tiendas es debido a una estrategia comercial enfocada en la reducción de gastos y costos con el objetivo de lograr optimizar la calidad de servicio en sus sucursales. Además del cierre de distintas sucursales la organización contempla la reducción del espacio en algunas otras.

Esta re estructuración se enfocará en su mayoría a las sucursales que son parte de la modalidad 'híper'; estas sucursales se han distinguido a lo largo de los años por tener un amplio catálogo de productos y además de su superficie en donde se ubican, las cuales derivan a costos elevados en su mantenimiento y comercialización.

Principalmente la estrategia visualiza la reducción de los gastos que estas sucursales le producen puesto que entre más grande la sucursal, se requiere más inversión en cuanto a inversión y mantenimiento en estos establecimientos de grandes espacios.

Sucursales de Soriana que cerrarán a partir del 31 de agosto, ¿Durango está en la lista?

Aunque la empresa no se ha pronunciado al respecto a través de su página oficial, esta confirmación se dio de manera oficial por parte de los establecimientos en las que se inhabilitará el servicio con lonas que fueron colgadas en las fachadas de cada una de la sucursales afectadas.

No obstante, es importante aclarar que las sucursales no tendrán las mismas fechas de cierre, esto porque aún no se conocen las 20 tiendas afectadas de manera oficial, el cierre solo se ha confirmado en las siguientes ubicaciones en las cuales Durango, hasta el momento no viene incluido:

Soriana Híper Montes Berneses, con cede en San Nicolás de los Garza, Nuevo León.

Soriana Express en Pie de la Cuesta, en el Poniente de Acapulco.

Soriana Plaza Las Flores, se ubica en la colonia Villa de las Flores de Coacalco.

Soriana Mercado Tránsito, con cede en la avenida Fray Antonio Alcalde de Guadalajara , Jalisco .

. Soriana Híper San Isidro, ubicada en la Plaza San Isidro de Zapopan, Jalisco.

Aunque esta re estructuración afectará a la población que se encontraba cerca de estas sucursales, esta estrategia no confirma que Soriana se encuentre en bancarrota, por el contrario, la empresa iniciará con esta reducción de sucursales con el fin de tener mejoras en su servicio, además de que la cadena continuará con más de 810 sucursales a lo largo del país.