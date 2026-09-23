Grupo Chespirito se deslinda del uso de la imagen del Chapulín Colorado en propaganda ligada a Morena

El uso de imagen no autorizada para publicidad ha causado diferentes inconformidades y aún más se da de que hablar cuando un partido político está involucrado; como fue la caso de la campaña de la morenista Citlalli Hernández quien utilizó logos con las letras CH en un corazón, por lo que Grupo Chespirito salió a aclarar la situación.

La organización fundada por los hijos de Roberto Gómez Bolaños, advirtió en un comunicado que ninguno de los personajes del escritor mexicano está asociado con ningún movimiento, candidato o partido político.

¿Qué dice el comunicado publicado por Grupo Chespirito?

La publicación se dio a conocer a través de las redes oficiales de Grupo Chespirito, en el cual se explica que no se ha autorizado el uso de la imagen, marcas ni elementos distintivos de El Chapulín Colorado en campañas o cualquier tipo de comunicación de carácter político.

La organización hizo hincapié en su compromiso por preservar la identidad con la que los personajes fueron creados. Esto después de que en una campaña interna para decidir la candidatura a la alcaldía del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) se hiciera uso de las letras e imagen del personaje animado.

¿Cuándo empezaron a circular las imágenes de la campaña de Morena en donde se usa al Chapulín Colorado?

La colocación de la publicidad inició hace algunos días en la Alcaldía Cuauhtémoc, en donde próximamente se llevará a cabo la elección del partido por un representante. En redes sociales circulan diferentes fotografías donde se distinguen corazones amarillos y letras guindas en el asfalto y bardas.

Citlalli Hernández se medirá ante Diana Sánchez Barrios en la encuesta interna de Morena. Incluso en algunas de las fotografías en las cuales se usa la imagen del Chapulín Colorado aparece el ex delegado de la alcaldía Agustín Torres, a quien se observa que pinta estas imágenes.

Ante la polémica Citlalli Hernández salió a deslindarse de la publicidad quien mencionó que le han querido atribuir el uso del logo de "CH", lo que contrapone al apoyo emitido por simpatizantes como el diputado Arturo Ávila, Ana Villagrán y Dunia Ludlow quienes han mostrado su apoyo hacia Hernández en plataformas digitales bajo la etiqueta #CHNosUne.