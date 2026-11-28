Después de un estreno que había encendido las expectativas, COMELEC Durango sufrió su primera derrota en el Mundial de MaxiBaloncesto Mar del Plata 2027 al caer 56-55 ante Bahía Plata de Argentina, en un encuentro definido en los instantes finales y que se resolvió por apenas un punto de diferencia.

El conjunto duranguense, representante de México en la categoría de mayores de 55 años, había comenzado su aventura internacional con una contundente victoria de 79-52 sobre Catamarca. Sin embargo, el segundo compromiso presentó un escenario completamente distinto, con un rival que resistió la presión y encontró la forma de inclinar la balanza en el momento decisivo.

La ofensiva de COMELEC volvió a tener como referentes a Raúl García, autor de 14 puntos, además de Carlos Medina, quien sumó 10 unidades, y Jordy Muñoz, que aportó nueve. Entre los tres produjeron 33 de los 55 puntos del conjunto mexicano, aunque esta vez no fue suficiente para mantener el invicto en territorio argentino.

Partido de margen mínimo

La derrota dejó una muestra del nivel de exigencia que caracteriza a un certamen donde participan escuadras veteranas de distintos países y en el que cada posesión puede marcar diferencias. Tras imponerse con autoridad en su debut, los duranguenses encontraron una oposición mucho más cerrada y terminaron cediendo en uno de los finales más apretados de su sector.

El Mundial de MaxiBaloncesto se ha consolidado como una de las principales vitrinas competitivas para jugadores máster, reuniendo a equipos de diversas naciones y manteniendo viva la actividad internacional para atletas que continúan compitiendo décadas después de sus primeros pasos en las duelas.

Sigue viva la pelea

Pese al tropiezo, COMELEC se mantiene en la disputa por avanzar dentro del campeonato. El balance de una victoria y una derrota todavía deja margen de maniobra para el representativo mexicano, que ha demostrado capacidad ofensiva y competitividad en sus dos primeras presentaciones.

Ahora, la quinteta duranguense está obligada a reaccionar en sus siguientes compromisos para fortalecer sus aspiraciones. Lo mostrado ante Catamarca y la cerrada batalla frente a Bahía Plata confirman que COMELEC tiene argumentos para seguir siendo protagonista en Mar del Plata.