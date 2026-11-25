COMELEC Durango ya se encuentra en Argentina para representar a México en el Mundial de Maxi Baloncesto, una competencia internacional que reúne a exponentes veteranos de distintos países y que se ha consolidado como uno de los escaparates más importantes para esta categoría.

La escuadra tricolor realizó este martes su primer entrenamiento en territorio sudamericano, luego de reconocer la cancha donde iniciará su participación. La práctica sirvió para adaptarse a las condiciones de juego y comenzar los ajustes finales antes del arranque oficial del certamen.

Listos para el reto internacional

El representativo está conformado por Guillermo Estrada, Baltazar Rodríguez, Francisco Unzueta, Jorge Medina, Carlos Medina, Jesús Herrera, Daniel Campos, Jordi Muñoz, Chemel Salas, Raúl García, Víctor Medina, Carlos Key, Jesús Ávalos, Álvaro Villalobos y Wilbeet Flores, quienes cargarán con la responsabilidad de defender los colores nacionales en la justa internacional.

La presencia de esta quinteta en el Mundial no es producto de la improvisación. Meses atrás, el conjunto formó parte de torneos y cuadrangulares de preparación celebrados en Durango, donde enfrentó a otros equipos de experiencia con la mira puesta precisamente en la cita mundialista de Argentina.

Experiencia sobre la duela

El equipo espera conocer en las próximas horas el rol de competencia que definirá a sus rivales y el recorrido que deberá afrontar durante el torneo. A partir de entonces comenzará el verdadero desafío para un grupo que apuesta por la experiencia acumulada a lo largo de los años dentro de la duela.

Más allá de los resultados, la participación de estos jugadores coloca nuevamente a Durango en un escenario internacional del baloncesto de veteranos. El objetivo inmediato será competir de tú a tú ante representativos de otros países y demostrar que el talento duranguense mantiene presencia en los eventos de mayor nivel de la categoría.