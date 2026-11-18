La construcción de la presa Tunal II concluyó con la conclusión del desvío temporal del cauce del río, lo que permitirá liberar el área donde se cimentará y levantará la cortina de esta infraestructura hidráulica, proyectada para fortalecer el abastecimiento de agua potable a la ciudad de Durango.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través de la dirección local, informó que durante noviembre quedó habilitado el encauzamiento provisional del agua mediante un paso revestido y delimitado por muros de contención, con el propósito de mantener controlados los escurrimientos naturales y las posibles crecientes ocasionadas por las lluvias.

Con esta obra de ingeniería se busca evitar que la humedad o el incremento del caudal afecten los trabajos de construcción y provoquen retrasos en el calendario establecido, al mantener libre de inundaciones el lecho original del río.

De acuerdo con la dependencia federal, una vez concluida esta maniobra, el proyecto entra en una etapa determinante, ya que la maquinaria pesada podrá concentrarse en las excavaciones profundas y en la preparación de la superficie rocosa donde se cimentará la cortina de la presa.

¿Qué representa la conclusión de la cortina de la presa?

La conclusión del desvío representa uno de los avances estratégicos de la obra, debido a que elimina uno de los principales riesgos operativos durante la temporada de escurrimientos y permite dar continuidad a los trabajos sin las interrupciones que podría ocasionar el paso natural del agua.

La presa Tunal II es uno de los proyectos hidráulicos más importantes para Durango, pues tiene como objetivo contribuir a garantizar el suministro de agua potable para la capital del estado, además de reducir la presión sobre las fuentes de abastecimiento subterráneas.

Con este avance, la construcción podrá concentrarse en la siguiente fase estructural, correspondiente a la cimentación y levantamiento de la cortina.