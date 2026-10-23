Presa Tunal II registra avance de 18 por ciento; canal de desvío quedará listo este mes

La construcción de la presa Tunal II registra un avance de entre 17 y 18 por ciento y los trabajos se desarrollan sin contratiempos, mientras que el canal de desvío se prevé concluir a finales de octubre, informó Roberto Delgado, titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Durango.

Explicó que actualmente los esfuerzos están concentrados en concluir las obras necesarias para desviar el cauce y evitar afectaciones al vaso de la presa y al área donde se desplantará la cortina.

Detalló que en el canal de desvío continúan los trabajos de vaciado de concreto en los muros, con el objetivo de dejar lista esta infraestructura y avanzar en las siguientes etapas del proyecto.

Otro de los puntos prioritarios es la instalación de la banda transportadora que llevará el concreto desde la planta de producción hasta la cortina. De acuerdo con el funcionario, esta infraestructura está prácticamente terminada.

Agregó que las dos plantas encargadas de producir el concreto compactado con rodillo ya se encuentran listas. Se trata de equipos nuevos procedentes de Italia, mientras que también se cuenta con suficientes agregados para comenzar con la producción conforme avance la obra.

En cuanto a las lluvias registradas recientemente, Delgado señaló que se elevaron aproximadamente un metro los vados de protección, como medida preventiva ante posibles avenidas de agua más fuertes que pudieran afectar los trabajos.

El funcionario indicó que, una vez concluidos el canal de desvío, la banda transportadora y los trabajos de laboratorio para el concreto compactado con rodillo, los esfuerzos se concentrarán en levantar la cortina de la presa.

La obra tiene como horizonte de conclusión el primer semestre de 2028; sin embargo, Delgado consideró que, si se mantiene el ritmo de trabajo y no se presentan contratiempos, existe la posibilidad de terminarla antes de lo previsto.