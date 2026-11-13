Condusef recomienda no endeudarse a largo plazo, en Buen Fin 2026

Durante el Buen Fin 2026, el llamado a la población es evitar endeudarse y, sobre todo, evitar los plazos largos, de entre 18 y 36 meses, ya que lo ideal es cuidar el dinero, no gastar de más y aprovechar las ofertas y promociones de manera responsable.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) recomienda buscar la manera de aprovechar las ofertas y los planes de meses sin intereses que ofrecen las instituciones financieras, siempre y cuando se haga de manera responsable.

“Hay que endeudarnos por un periodo corto; entre más corto sea el plazo de un crédito, menos intereses vamos a pagar", mencionó el titular en Durango, Mario Alvidrez Cordero.

RECOMENDACIONES

Dijo que es necesario hacer uso de las herramientas tecnológicas disponibles en la página del organismo, las cuales permiten al público en general comparar opciones antes de consumir o realizar una compra.

Ante los productos que ofrecen las instituciones financieras, apuntó que es necesario revisar cuáles son los más convenientes, pues hay tarjetas de crédito que cobran tasas de interés más altas que otras. Por ello, recomendó utilizar aquellas que cobren menos intereses.

Otra de las recomendaciones es no adquirir artículos que no se necesitan en el hogar, solo porque se encuentran en oferta, ya que los usuarios deben procurar comprar artículos de primera necesidad para cuidar su dinero.

En cuanto a las deudas que se generaron desde el año pasado, también durante el Buen Fin, Alvidrez Cordero comentó que primero se deben pagar los créditos que se vienen arrastrando antes de adquirir un nuevo compromiso financiero.