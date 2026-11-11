Por Buen Fin 2026, comercios en Durango no deberán sacar mercancía a las banquetas, advierten

Durante la estrategia del Buen Fin 2026, las autoridades municipales de Durango piden a los comerciantes que e viten sacar mercancía a las banquetas, con el propósito de no obstruir el paso de los peatones. Además, se realizarán recorridos de vigilancia para evitar el comercio ambulante.

INSPECTORES REALIZARÁN RECORRIDOS

Del 13 al 17 de noviembre, fechas en que se llevará a cabo esta estrategia a nivel nacional, el director de Inspección Municipal, Ubaldo Salazar Chávez, informó que se realizarán diversos recorridos en las zonas donde se concentra el comercio establecido, para verificar que los negocios cuenten con los permisos correspondientes y no coloquen mercancía en las banquetas.

El funcionario reconoció que corresponde a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) revisar el tema de descuentos y promociones, mientras que a Inspección Municipal le compete supervisar los permisos y evitar la obstrucción de calles, banquetas y rampas destinadas al uso de personas en silla de ruedas.

"En el tema del ambulantaje también vamos a estar muy pendientes de que no se incremente", afirmó.

Aunque reconoció que durante estas fechas no suele registrarse un incremento del comercio ambulante, porque señaló que la principal situación que se presenta es que los establecimientos comerciales sacan mercancía a las banquetas para ofrecerla a la venta.

Recordó que es la Comisión de Actividades Económicas la instancia facultada para otorgar permisos por determinados días, de acuerdo con las necesidades del comerciante y la zona donde se ubique el negocio. Los integrantes de la Comisión son quienes valoran y determinan si las solicitudes se autorizan o se niegan.