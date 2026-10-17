¿Conectas el calentador a una extensión? Esto debes revisar antes de encenderlo

Con las noches frías vuelve una escena habitual en muchos hogares: sacar el calentador, buscar dónde acomodarlo y conectarlo al enchufe que quede más cerca. Cuando el cable no alcanza, una extensión parece resolver el problema, aunque ese detalle merece una revisión antes de encenderlo.

Los calentadores eléctricos demandan una cantidad considerable de energía. Por ello, el estado del contacto, los cables y la instalación de la vivienda es tan importante como el funcionamiento del propio aparato.

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¿Se puede conectar un calentador a una extensión?

La recomendación de seguridad es conectarlo directamente a un contacto de pared adecuado, siguiendo las indicaciones del fabricante, y evitar extensiones, adaptadores o multicontactos.

Protección Civil advierte que las sobrecargas eléctricas pueden causar incendios. Conectar aparatos de alto consumo a una misma extensión aumenta el riesgo de calentamiento en cables y conexiones.

Que una extensión tenga espacios disponibles no significa que soporte cualquier equipo. Tampoco basta con que el calentador encienda: una conexión puede funcionar y, aun así, estar sometida a una carga excesiva.

Si el cable no alcanza hasta un contacto seguro, conviene cambiar el aparato de ubicación. Cuando sea necesario instalar una nueva toma, la revisión debe quedar en manos de una persona electricista.

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Revisa estas señales antes de usarlo

Antes de conectar el calentador, verifica que su cable no tenga cortaduras, partes aplastadas, reparaciones improvisadas con cinta o zonas donde el aislamiento se haya desprendido.

También revisa la clavija y el contacto. Las manchas oscuras, el plástico deformado, el olor a quemado o una conexión que queda floja son señales para suspender su uso y solicitar una revisión.

Si durante el funcionamiento aparecen chispas, zumbidos o calentamiento anormal en el enchufe, apaga el aparato. Si hay humo o fuego, aléjate y llama al 911; no arrojes agua sobre equipos energizados.

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El lugar donde lo colocas también importa

El calentador debe permanecer sobre una superficie firme y estable, separado de cortinas, cobijas, ropa, muebles y otros materiales que puedan incendiarse, respetando la distancia indicada en su manual.

No debe utilizarse para secar prendas ni quedar cubierto. Los cables tampoco deben pasar debajo de tapetes, donde pueden dañarse y acumular calor sin que sea evidente.

Además, evita dejarlo funcionando sin vigilancia y apágalo antes de dormir o salir de casa.

Finalmente, hay una diferencia importante: los calentadores eléctricos no generan monóxido de carbono durante su funcionamiento normal; los equipos que queman gas u otros combustibles sí pueden producirlo. Cada tipo requiere precauciones específicas, además de una instalación y un mantenimiento adecuados.