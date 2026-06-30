Confirman captura de 'El Flechas', tras operativo en Mexiquillo, Pueblo Nuevo

A través de un comunicado, la III Región y 10/a. Zona Militar del Ejército Mexicano, confirmaron que, en conjunto con la Guardia Nacional, detuvieron a cuatro personas, entre ellas un objetivo prioritatario y quien es requerido por la ley en Durango; se trata de Francisco Javier “N”, el “El Frank 38” o “El Flechas”, acusado del asesinato de un médico pasante en un hospital de El Salto, Pueblo Nuevo.

"En cumplimiento a lo establecido en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, el 28 de junio del presente año, integrantes del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, durante patrullajes de vigilancia y reconocimientos terrestres en el municipio de Pueblo Nuevo, detuvieron a cuatro personas dentro de las que destaca la captura de "El Flechas".

Durante el operativo, realizado en Mexiquillo, Pueblo Nuevo, se detalló que también se aseguró el siguiente armamento:

1 Ametralladora minimi.

9 Armas largas.

4 Aditamentos lanza granadas.

8 Granadas.

2,329 Cartuchos.

65 Cargadores.

Equipo táctico diverso y de radiocomunicación.

6 vehículos (2 con reporte de robo).

Se informó que, tanto el armamento como las personas detenidas, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República con sede en Durango capital.

Los detenidos serán sometidos a procesos de investigaciones y acciones periciales correspondientes que habrán de determinar su situación jurídica.

Afirman que, las actividades se realizaron con estricto apego al estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos, para contribuir a preservar las libertades, el orden y la paz pública.

Fiscalía Durango buscará ejecutar orden de aprehensión

La titular de la dependencia, Sonia Yadira de la Garza Fragoso, informó que, tras la captura del Francisco Javier “N”, por parte de autoridades federales en la zona de Mexiquillo, Pueblo Nuevo, se procedió a la notificación inmediata de una orden de aprehensión vigente que la institución sostiene en su contra desde 2023.

La Fiscal aclaró que el procedimiento legal para procesar al detenido contempla dos vías, que el imputado cumpla primero con las responsabilidades derivadas de su detención federal para posteriormente ejecutar el mandato judicial estatal, o bien, que la orden de aprehensión le sea cumplimentada por reclusión, permitiendo el desarrollo de un proceso simultáneo.