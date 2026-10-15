Conoce los 10 cines que dejaron huella en la historia de Durango, ¿recuerdas alguno?

Ir al cine en Durango fue, durante buena parte del siglo XX, mucho más que comprar un boleto y sentarse frente a una pantalla, pues las antiguas salas formaron parte de la vida social de la capital, fueron auténticos puntos de encuentro para familias, parejas y grupos de amigos, y acompañaron distintas etapas de la transformación de la ciudad.

Las filas para conseguir entradas, las funciones de fin de semana y los puestos de antojitos en las banquetas forman parte de una memoria colectiva que todavía permanece entre quienes conocieron aquellos recintos.

Aunque Durango es reconocido por su relación con la industria cinematográfica, la historia de sus espacios de exhibición también merece un lugar en la memoria cultural.

Desde las primeras proyecciones realizadas en teatros hasta las grandes salas que posteriormente cedieron terreno a otros negocios, cada recinto tuvo su propia identidad. Algunos desaparecieron, otros cambiaron de uso y unos cuantos conservaron su estructura o encontraron una nueva función en el paisaje urbano, estos son los 10 más memorables.

CINE PRINCIPAL

Ocupó el inmueble que hoy alberga el Teatro Ricardo Castro. Durante décadas fue una de las salas más importantes de la capital, con funciones que reunían a los aficionados al cine nacional e internacional. En sus pantallas se proyectaron películas de distintas épocas y géneros. El edificio sufrió un incendio en 1952 que afectó considerablemente su interior, aunque posteriormente volvió a funcionar. Su etapa como cine se extendió durante buena parte del siglo XX.

CINE IMPERIO

Ubicado sobre el corredor Constitución, entre las calles Coronado y Gabino Barreda, se convirtió en una sala reconocida por su ambiente y su arquitectura de estilo art déco. Contaba con luneta y galería, y durante años recibió a un público diverso. Los recuerdos de sus butacas de madera, las funciones dobles y la venta de golosinas forman parte de las anécdotas de quienes lo frecuentaron. Tras un incendio ocurrido a finales de la década de 1990, el inmueble quedó severamente dañado y dejó de operar como cine. Actualmente, parte de su antigua fachada permanece como testimonio de aquel pasado.

CINE OLIMPIA

Fue uno de los antecedentes de la tradición cinematográfica de la ciudad. De acuerdo con recuentos históricos sobre el antiguo Cine Imperio, en ese mismo terreno funcionó el Olimpia, recordado por sus exhibiciones de cine mudo durante la década de 1920. Años después, el espacio dio paso a otro de los recintos más conocidos por los cinéfilos duranguenses.

CINE ALAMEDA

Fue una sala orientada principalmente al público popular, estaba ubicado en la calle Madero, frente a la Plazuela Baca Ortiz. De acuerdo con testimonios sobre la historia social del cine en Durango, recibía a habitantes de la capital y a personas que llegaban desde rancherías y poblaciones cercanas para disfrutar de las películas. Su importancia no se limitó a la exhibición cinematográfica, también representó una alternativa de entretenimiento accesible para distintos sectores de la población. El espacio dejó de funcionar como cine y posteriormente tuvo otros usos comerciales.

CINE OLÍMPICO

Se encontraba en la calle Canelas, sobre la acera norte, a la altura del Excuartel Juárez y cerca de la calle Zarco, en el barrio de Tierra Blanca, y tenía una característica particular, antes de funcionar como sala cinematográfica había sido utilizado como arena. Sus instalaciones eran sencillas, con tablones en lugar de butacas convencionales, y en su pantalla se proyectaban películas, entre ellas producciones mexicanas en blanco y negro. Además, el lugar alternaba las funciones de cine con espectáculos de lucha libre, por lo que formó parte de una oferta de entretenimiento más amplia para los habitantes de Durango.

CINE DURANGO

Ubicado en la esquina de las calles Victoria y Aquiles Serdán, frente al actual Museo del Aguacate, fue inaugurado en 1957 por los hermanos Juan y Luis Ávila. Su sala tenía capacidad para más de mil personas y destacó por sus dimensiones y su equipamiento para la época. Entre las primeras películas exhibidas estuvieron “Almas perdidas” y “Anastasia”. Durante décadas fue un punto de reunión para disfrutar de estrenos y películas populares. El recuerdo de sus instalaciones también incluye las anécdotas de quienes asistían a sus funciones y el precio de las entradas, que con el tiempo fue cambiando. Con la llegada de nuevas cadenas y complejos cinematográficos, el cine perdió público y dejó de funcionar alrededor del cambio de siglo.

MULTICINEMA 2001

Ubicado sobre la avenida 20 de Noviembre, fue otro de los espacios que formaron parte de la oferta cinematográfica de Durango. Como ocurrió con otros inmuebles que dejaron de operar como salas, cambió de función y actualmente alberga un templo religioso.

CINE SILVESTRE REVUELTAS

La historia de este recinto está relacionada con la actual Cineteca de Durango, un espacio dedicado a la exhibición y difusión del cine. Su transformación representa uno de los casos en los que un inmueble vinculado con las proyecciones cinematográficas mantiene una función cultural, aunque con una orientación distinta a la de las grandes salas comerciales de décadas anteriores.

CINE DORADO 70

Fue uno de los cines más emblemáticos y grandes de la ciudad de Durango y estaba ubicado en la esquina de la avenida 20 de Noviembre y la calle Progreso,se inauguró el 8 de julio de 1971. Durante las décadas de los setenta y ochenta funcionó como un importante punto de reunión familiar y cultural donde se estrenaban grandes éxitos de Hollywood y cine nacional. En su época, era famoso por su lobby, la venta de la tradicional "Copa Imperial" y una rampa frente a las butacas que los niños usaban durante los intermedios.

SALA 2000

Fue uno de los espacios cinematográficos históricos de la ciudad de Durango y es bien recordado como matiné. Se ubicada en calle Victoria casi esquina con calle Gómez Palacio, en el auditorio de los ferrocarrileros. Era un espacio de época tardía en comparación con los cines tradicionales del centro, recordado por detalles como un enorme mural de “King Kong” pintado en uno de sus muros laterales. También formó parte de la época dorada de las salas de cine de la ciudad.