Cornetazos para 'Tigrillo': Así recuerdan a Everardo, trailero que murió en accidente de Cuencamé | VIDEO

Este martes 22 de septiembre se cumplen dos semanas de un fatal accidente registrado sobre una carretera de Cuencamé, en donde dos tráileres resultaron calcinados y uno de sus conductores perdió la vida.

El accidente

Los hechos se registraron cerca de las 23:00 horas del 8 de septiembre , cuando ambas unidades de carga chocaron entre sí y después comenzaron a incendiarse.

Personas que pasaban por el lugar llamaron al número de emergencias 911 alertando sobre el accidente; en primera instancia se dijo que había varias personas lesionadas.

Corporaciones de emergencia y seguridad acudieron al lugar para auxiliar a los involucrados y atender el hecho, encontrado a los dos tráileres sobre la cinta asfáltica y consumidas por el fuego.

Sin embargo, tras la evaluación inicial de ambos conductores, se informó que uno de ellos había perdido la vida calcinado.

Tras el traslado del cuerpo al Servicio Médifo Forense (Semefo) y hacer la necropsia correspondiente, el hombre fue identificado como Everardo Vázquez González, de 58 años de edad , con domicilio en la capital duranguense.

Cuatro días después del hecho, el trailero dio su "último viaje" por bulevar Gómez Morín, y acompañado de sus colegas, con coronas fúnebres y tocando el claxon, se despidió en el panteón Jardín.

Así recuerdan a Everardo tras su fallecimiento

La muerte de Everardo, mejor conocido como "Trigrillo", causó tristeza y conmoción entre el gremio de traileros, y a 15 días de lo ocurrido, uno de ellos lo recordó con algunos "cornetazos".

Un video compartido por Cincos Informativos y sus viejones de oro se muestra el momento en que la unidad del señor José Antonio pasa por el lugar del accidente , en donde aún se aprecian rastros de las unidades incineradas.

Sin embargo, mientras sigue su camino por el sitio, toca el claxon en repetidas ocasiones como forma de recordarlo y honrarlo; a su vez, de fondo se escucha la canción titulada "El amigo que se fue" del grupo Intocable.

Durante el recorrido, José mueve su celular hacia un lado y al otro para captar mejor el panorama, en donde se aprecia aún una parte de un trailer.

Los comentarios de este clip superan los 100, en donde decenas de traileros y amigos expresan su respeto y amistad hacia Everardo.