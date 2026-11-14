Coronelas de Durango: Alexandre Leal y Victoria Caballero revelan el reto de defender la corona

Tras conquistar de manera invicta la primera edición de la Liga de Voleibol Profesional MX, Coronelas de Durango afrontará una temporada completamente distinta. El conjunto duranguense ya no llegará como la sorpresa del circuito, sino como el campeón que todos buscarán destronar. En entrevista exclusiva con El Siglo de Durango, el entrenador Alexandre Leal y la líbero Victoria Caballero coincidieron en que el principal reto para el equipo será mantenerse en la parte alta de la competencia sin quedarse anclado a los logros obtenidos durante 2026.

Leal, quien asumió el cargo tras la salida de Martín Ambrosini, explicó que encontró en Coronelas un proyecto con ambición y grandes objetivos deportivos. Sin embargo, dejó claro que el historial reciente no garantiza nada rumbo a la próxima campaña. “Eso ya pasó. Ahora tenemos que empezar de cero y entrenar más fuerte porque todos quieren ganar al campeón”, afirmó el estratega brasileño, convencido de que el éxito de la temporada inaugural convirtió al equipo duranguense en el principal objetivo del resto de la liga.

Empezar de cero

La reflexión del nuevo entrenador parte de la dificultad que representa sostener el éxito una vez alcanzado. “Llegar al tope, ganar una cosa, es difícil; mantenerse es más difícil”, señaló Leal. Bajo esa lógica, evitó hablar de metas concretas y prefirió definir el perfil competitivo que pretende construir dentro de la cancha.

“Yo nunca prometo resultados. Lo que sí puedo prometer es un equipo que va a pelear, que va a ser muy aguerrido dentro de la cancha”, añadió el brasileño, quien considera que la identidad del equipo deberá construirse a partir del trabajo diario y no de lo conseguido durante la campaña anterior.

Foto: Daniel Landeros / El Siglo de Durango

Un equipo que va a pelear

Durante la temporada anterior, mientras la conversación alrededor de Coronelas comenzó a centrarse en la posibilidad de completar una temporada perfecta, dentro del vestidor la atención permaneció en otros aspectos. “El invicto no era un objetivo de nosotras. Lo que queríamos era jugar el mejor voleibol posible y tratar de mejorar todo el tiempo”, recordó Caballero, una de las referentes de la escuadra campeona y posteriormente reconocida como la Mejor Líbero del torneo.

El próximo torneo, sin embargo, presentará un escenario diferente para la organización duranguense. Además de defender el campeonato, el equipo deberá afrontar cambios dentro del plantel y un nuevo proceso de adaptación bajo el mando de Leal. “Las expectativas quedaron bastante altas”, admitió Caballero al referirse al contexto que encontrará Coronelas en la próxima temporada.

El siguiente paso

La temporada también representó un impulso importante para su carrera. Después de conquistar el campeonato con la escuadra duranguense, Caballero recibió una convocatoria con la selección mayor de Argentina, experiencia que le permitió medir su nivel en un entorno de mayor exigencia y fortalecer sus aspiraciones de competir en escenarios más demandantes.

“Mi sueño siempre fue jugar al máximo nivel de lo que es el voleibol”, comentó la líbero. Mientras Leal trabaja en darle forma a una nueva versión de Coronelas y Caballero continúa consolidándose como una de las jugadoras más importantes del proyecto, ambos comparten la misma idea sobre el futuro inmediato del equipo: el campeonato invicto merece reconocimiento, pero la próxima temporada deberá ganarse nuevamente desde la cancha.