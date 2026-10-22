Coronelas de Durango suma al preparador físico brasileño Alexandre Philippi a su plantilla

Las Coronelas de Durango continúan dando forma al proyecto con el que buscarán defender el campeonato de la Liga de Voleibol Profesional MX y, dentro de ese proceso de reestructuración, anunciaron la incorporación del preparador físico brasileño Alexandre Philippi. Su llegada fortalece el cuerpo técnico encabezado por Alexandre Leal y se suma a una serie de movimientos con los que la organización ha apostado por experiencia internacional en áreas clave del rendimiento deportivo.

Philippi se integrará al grupo de trabajo conformado por Leal y el auxiliar Paulo Leonan Marcelino, ambos también de nacionalidad brasileña. La directiva ha dejado claro que la intención es construir una estructura técnica sólida para afrontar una temporada en la que la exigencia será mayor tras la histórica campaña invicta que llevó a Coronelas a conquistar el título nacional en su debut dentro del circuito profesional mexicano.

Currículum y recorrido profesional

Originario de Blumenau, Brasil, Alexandre Philippi cuenta con formación universitaria en Educación Física y una especialización en entrenamiento deportivo. A lo largo de su carrera se ha desempeñado como preparador físico en distintos proyectos de alto rendimiento, consolidando un perfil vinculado al desarrollo atlético, la preparación competitiva y el control de cargas de trabajo en entornos profesionales.

Su trayectoria internacional incluye experiencias en Blumenau Futsal, uno de los programas más reconocidos del sur de Brasil. Posteriormente trabajó en el Kazma Sporting Club de Kuwait, continuó su carrera en el Portimonense de Portugal y más adelante formó parte del Haladás VSE de Hungría, ampliando su experiencia dentro de diferentes contextos competitivos y metodologías de preparación física.

Conquistas y éxitos que busca replicar en Durango

Los principales logros de Philippi también respaldan su incorporación. En Hungría conquistó la Liga y la Copa durante la temporada 2023/2024, mientras que en Brasil obtuvo el título de la Copa Santa Catarina en 2017 y el campeonato de los Jogos Abertos de Santa Catarina en 2018. Son credenciales que reflejan resultados tangibles en organizaciones acostumbradas a competir por campeonatos.

Con estos antecedentes, Coronelas suma a un especialista con recorrido internacional y experiencia en procesos ganadores. Su incorporación refuerza la apuesta del club por profesionalizar aún más cada área de trabajo y confirma que la reestructuración impulsada por la directiva no se limita al plantel, sino que también alcanza a un cuerpo técnico diseñado para mantener al equipo entre los referentes del voleibol mexicano.