Coronelas de Durango ratifican al fisioterapeuta Edgar Luján de cara a la campaña de LVP MX

Las Coronelas de Durango confirmaron el regreso del fisioterapeuta Edgar Rubén Luján Canales para integrar su cuerpo técnico de cara a la próxima temporada de la Liga de Voleibol Profesional de México. La continuidad del especialista representa una de las más recientes definiciones dentro de la estructura deportiva con la que el club buscará defender el campeonato conquistado de manera invicta.

Luján formó parte del staff que acompañó al conjunto duranguense durante la histórica campaña del título, desempeñando labores enfocadas en la recuperación física, prevención de lesiones y seguimiento médico-deportivo de las jugadoras. Su permanencia fortalece una de las áreas que la organización considera fundamentales para sostener el alto nivel competitivo mostrado en su temporada debut.

Perfil que avala su regreso

Originario de Durango, Edgar Rubén Luján Canales es fisioterapeuta egresado del Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) de Durango, con estancia académica en el Instituto Nacional de Rehabilitación y experiencia en rehabilitación deportiva y terapia física. Además, cuenta con certificaciones en distintas técnicas orientadas al tratamiento y readaptación de atletas de alto rendimiento.

Dentro de la organización duranguense, su función resulta clave para mantener el estado físico de las voleibolistas a lo largo de entrenamientos y competencias. Su trabajo contempla la atención y recuperación de lesiones, así como la implementación de estrategias preventivas destinadas a optimizar el rendimiento del plantel durante la actividad competitiva.

Reestructuración dentro del plantel

El regreso de Luján Canales forma parte de una serie de movimientos realizados recientemente por la directiva para fortalecer la estructura deportiva del club. Coronelas ha combinado incorporaciones internacionales con elementos que conocen el proyecto desde sus primeras etapas, manteniendo una línea de trabajo orientada a dar continuidad al éxito alcanzado en la campaña anterior.

Entre los anuncios más recientes destacan las incorporaciones del preparador físico brasileño Alexandre Philippi y de Paulo Leonan Marcelino al grupo de trabajo encabezado por el entrenador Alexandre Leal. En ese contexto, la permanencia de Luján aporta experiencia, conocimiento del plantel y estabilidad en una de las áreas más importantes para las actuales campeonas, que continúan delineando el proyecto con el que buscarán refrendar el título de la LVP MX.