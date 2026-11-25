Con fecha límite de registro fijada para este 26 de noviembre, las Coronelas de Durango mantienen abierto el proceso de inscripción a los tryouts programados para los días 28 y 29, pruebas mediante las cuales la organización evaluará a jugadoras duranguenses interesadas en integrarse a la estructura deportiva del equipo.

Las aspirantes deberán completar su registro a través de la plataforma oficial del club, donde se solicita información física y deportiva, además de videos de juego y documentación relacionada con su trayectoria dentro del voleibol. El material servirá como complemento para la valoración que realizará la organización durante las pruebas presenciales.

En busca de talento local

El proceso forma parte del trabajo de desarrollo deportivo que mantiene el conjunto duranguense, proyecto que se convirtió en la primera franquicia profesional de voleibol del estado y que desde su creación ha combinado talento local, nacional e internacional dentro de su plantilla.

Entre las jugadoras ligadas a la institución figura Michelle Alejandra Lizárraga González, considerada una de las voleibolistas locales con mayor proyección. A ella se han unido elementos como Monserrat Escalona, Alejandra Segura y Sofía Padrón, además de refuerzos extranjeros como Meredith Hohnbaum, Amelia Van Der Werff, Jeila Fullerton y Lívia Reis Lopes.

Un espacio para crecer

La búsqueda de nuevas jugadoras también responde al interés de la organización por ampliar su base de talento y mantener presencia de voleibolistas duranguenses dentro de una estructura que compite en el máximo circuito profesional del país.

Una vez concluido el periodo de inscripción, las evaluaciones de fin de semana permitirán observar a las participantes en distintos aspectos técnicos y competitivos. Para algunas de ellas, los tryouts podrían representar la oportunidad de incorporarse a un plantel que ya cuenta con experiencia nacional e internacional dentro de la Liga de Voleibol Profesional de México.