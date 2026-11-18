Las Coronelas de Durango tendrán este viernes 20 de noviembre su primer gran contacto con la afición de cara a la próxima temporada de la Liga de Voleibol Profesional de México. El Auditorio del Pueblo abrirá sus puertas desde las 18:30 horas para un partido de exhibición entre integrantes del propio plantel, una oportunidad para observar por primera vez la versión más reciente de un equipo que afrontará la campaña con una combinación de continuidad y refuerzos internacionales.

La base del proyecto seguirá respaldada por jugadoras que ya conocen el entorno duranguense. Nombres como Yajaira Castro, Daniela Barraza, Atenas Gutiérrez, Victoria Caballero, María Fernanda Oregel, Fernanda Bañuelos y Michelle Lizárraga apuntan a encabezar nuevamente una escuadra que buscará mantener el nivel competitivo mostrado en los últimos meses.

Flamantes refuerzos

Las mayores expectativas, sin embargo, recaen sobre las caras nuevas. La colocadora Monserrat Escalona y la receptora-atacadora Alejandra Segura llegan tras su paso por Leonas de León, mientras que Sofía Padrón también se integra a una plantilla que ha reforzado prácticamente todas sus líneas.

En el apartado internacional destacan la estadounidense Meredith Hohnbaum, quien registró 244 remates efectivos y 94 bloqueos en su última campaña universitaria con New Hampshire, además de la central estadounidense Amelia Van Der Werff, formada en la NCAA y con experiencia posterior en Europa.

Primer acercamiento con el público

La ofensiva también sumó a la receptora estadounidense Jeila Fullerton, con recorrido en Finlandia, Chipre y República Checa, así como a la brasileña Lívia Reis Lopes, central de 1.89 metros procedente del voleibol profesional de su país y con experiencia en selecciones juveniles de Brasil.

Más allá del resultado, el encuentro servirá para evaluar sociedades, observar a las nuevas incorporaciones junto al núcleo ya consolidado y comenzar a medir el potencial de un roster de 14 jugadoras que buscará convertir a Durango nuevamente en uno de los referentes del voleibol profesional mexicano.