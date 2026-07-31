¿Cruz Azul supera a Chivas en palmarés? Este lugar ocupa

El Club Deportivo Guadalajara y el Cruz Azul son dos de los equipos con mayor arraigo en cuanto a afición; con el reciente título conseguido por la escuadra de la 'Máquina Cementera' el pasado sábado al vencer al Toluca por el 'Campeón de Campeones', el Azul superó a las Chivas en cuanto a palmarés, lo que provocó que aficionados en redes sociales, debatieran sobre la posición actual de cada equipo en la historia del fútbol mexicano.

Para muchos los títulos de Liga, de Copa y de Concacaf son los más valiosos, para otros el palmarés completo es un indicativo del éxito de su equipo. Hasta hace poco las Chivas lideraban la Liga siendo los máximos campeones hasta el año 2013, cuando el América superó al rebaño curiosamente en aquella final histórica contra Cruz Azul que terminó en tanda de penales.

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Cruz Azul se convirtió en el segundo club con más títulos en su palmarés

La escuadra dirigida por Joel Huiqui, al conseguir dos títulos consecutivos (Liga y Campeón de Campeones), se ha convertido en el segundo equipo de la Liga MX con más trofeos en sus vitrinas. Situación inpensada en el 2018, cuando el rebaño ganó su último trofeo oficial al conseguir la Liga de Campeones de la Concacaf, cuando los entonces dirigidos por Matias Almeyda conquistaron el título 26 en la historia del club.

Por su parte, Cruz Azul después de la pandemia, conquistó una racha de ocho campeonatos oficiales que le permitió superar al Guadalajara estos son los títulos que consiguieron desde 2019:

Una Leagues Cup 2019

Dos títulos de Liga MX (Guardianes 2021 y Clausura 2026)

Dos Campeón de Campeones (2021 y 2025-26)

Una Supercopa MX

Una Supercopa de la Liga MX

Una Concacaf Champions Cup 2025

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Dos dolorosas eliminaciones consecutivas en liga para el rebaño frente a la Máquina

Además de los 28 títulos conseguidos por la máquina sobre los 26 del Guadalajara, se le suma una racha negativa de resultados del rebaño en contra de su similar capitalino, dado que en las dos últimas liguillas el rebaño ha caído en ambas ocasiones frente al conjunto cementero. Pese a que el rebaño ha construido un proyecto sólido es una cuenta pendiente que ha pegado en la afición de los tapatíos.

Por su parte, el actual campeón de Liga, parece tener un presente positivo y un futuro prometedor en cuanto a resultados debido al buen inicio demostrado en el cual no han perdido desde que ex defensa Joel Huiqui asumió el caro desde la salida de Nicolás Larcamón. Aspecto que ha incrementado la confianza de la afición celeste para recalcar esta comparación.

Por lo que para Chivas es una cuenta pendiente para la afición en cuestión de lograr volver primeramente conseguir un triunfo ante la Máquina, quienes se enfrentarán hasta la Jornada 17 en la cancha del Estadio Banorte en el mes de noviembre, lo que según la campaña que hagan ambos equipos todos estos datos anteriormente descritos le darán sin duda un sabor muy especial en cuanto a la expectativa.